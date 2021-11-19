聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣陸戰排赴美關島協訓 當地政府最高執行官公開否認

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「關島日報」當地時間19日引述總督盧萊昂·格雷羅 Lou Leon Guerrero 的話報導指稱，當地美軍官員否認台灣部隊在關島操演。圖／截取自Post Guam網頁
「關島日報」當地時間19日引述總督盧萊昂·格雷羅 Lou Leon Guerrero 的話報導指稱，當地美軍官員否認台灣部隊在關島操演。圖／截取自Post Guam網頁

日前傳海軍陸戰隊以「陸吼」專案為名派遣排級單位赴關島協訓，但「關島日報」(The GUAM DAILY POST)當地時間19日引述總督盧萊昂·格雷羅 Lou Leon Guerrero 的話報導指稱，當地美軍官員否認此事。報導標題甚至用「假新聞」（fake news）形容。

陸戰排赴關島協訓，因台美兩國國防部均未否認，消息受到包括《新聞周刊》、《台北時報》和《南華早報》等英文媒體引用。多日後卻有美民選官員透過媒體否認此事

報導指稱，關島總督盧萊昂·格雷羅週四告訴該報記者，一位美軍軍方官員駁斥國際媒體關於台灣海軍陸戰隊在關島部署一個月的報導；儘管到目前為止，美國防部一直對證實進行島上演習的多篇文章保持沉默，但關島州長被該官員告知這不是真的。

報導引述盧萊昂格雷羅的話說，當媒體報導開始流傳時，美軍官員向她宣稱「那是假新聞」。回應關島日報關於此事的問題。

報導指出，本月稍早包括《新聞周刊》、《台北時報》和《南華早報》等報導稱，台灣國防部長邱國正似乎證實媒體傳聞，即大約40名台灣海軍陸戰隊成員在關島。

但報導也說，五角大樓在就此事與新聞周刊交談時沒有否認這些報導。

報導指稱，美國駐夏威夷印太司令部尚未回應關島郵報的置評請求。公共事務辦公室無法對這些報導發表評論。

報導引述盧萊昂·格雷羅的話說，她與這位官員的談話是關島沒有看到任何有關台灣演習的活動在這裡發生。

關島 美軍 海軍

延伸閱讀

南海「撞山」月餘 美核潛艇「就這麼悄悄溜了」

美核潛艦造價30億美元 為何無法閃過海底山脈？

40名陸戰隊在關島聯訓？邱國正證實：台美交流行之有年

疫情可控 海軍陸戰隊、憲兵恢復赴美協訓軍事交流

相關新聞

台灣陸戰排赴美關島協訓 當地政府最高執行官公開否認

日前傳海軍陸戰隊以「陸吼」專案為名派遣排級單位赴關島協訓，但「關島日報」(The GUAM DAILY POST)當地時...

今3共機擾我西南空域 近期直升機二度現蹤

空軍公布今天西南空域空情動態，中共解放軍今天日間有3架次共機進入我西南防空識別區，直升機二度被我方記錄到出海操演。

新兵訓練小出槌直屬長官9人被拔 基層幹部憂寒蟬效應

一名剛分發到金防部守備大隊的軍事訓練役男，16日在進行操課時疑似打瞌睡遭班長發現，被帶到一旁要求士兵脫下外套、解開衣物及...

【重磅快評】美急談戰略穩定 台灣切香腸切到核按鈕？

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平的拜習視訊高峰會談後不久，白宮國家安全顧問蘇利文釋出訊息，表示兩國元首已同意「尋求展...

蔡總統IG揭露精準炸射畫面 秀F-16V強大戰力

F-16V（Block20）接裝典禮昨天舉行，總統蔡英文昨晚在IG上發布影片，影片中除了披露F-16V飛官進行單機性能展...

蔡總統：F-16V接裝 國防戰力更堅強

空軍昨天在嘉義空軍基地舉行F-16V戰機接裝儀式，蔡英文總統昨主持接裝儀式致詞時提及：「這次台美雙方的國防工業合作，不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。