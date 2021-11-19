新兵訓練小出槌直屬長官9人被拔 基層幹部憂寒蟬效應

一名剛分發到金防部守備大隊的軍事訓練役男，17日在進行操課時疑似打瞌睡遭班長發現，被帶到一旁要求士兵脫下外套、解開衣物及褲頭實施「中暑緊急處置訓練」，事後該名士兵打電話申訴，陸軍認為幹部有不當管教之實，將大隊長等9名幹部一律拔官調職；金防部今天表示，已將幹部函送憲兵隊偵辦，並檢討相關督管人員疏責。

據消息人士表示，吳姓士官班長17日在擔任授課教官期間，發現鍾姓二兵在訓練時打瞌睡，吳姓班長疑似為了要讓鍾姓班兵上課更有精神，臨時「加課」，實施「中暑緊急處置訓練」，由左右2位鄰兵將鍾姓班兵抬至鋼棚下，解開其上衣及褲頭鈕釦，並在腋下、跨下放置冰塊，讓其降溫，模擬中暑降溫，時間僅約1分鐘。

針對有媒體報導要求士兵脫下外套一事及在冷風中被帶到一旁實施中暑處置一事，軍中人士也澄清在訓練時，因天氣熱，根本沒穿外套；另外，金門氣象站則指出，17日當天金門是陰天，當時的氣溫約21至22度，風速約3.1，僅達微風舒適等級，一般民眾身穿一件短袖即可，沒有所謂的寒風。

這樣懲處是否過當，引起各界熱議；有權威人士就說，看起來有點小題大作，可能是國防部為了怕這件事情觸動最近要調整的國防後備動員政策，要殺雞儆猴。

據了解，該名吳姓班長，是剛從台灣本島實兵單位調來金門不久，軍中消息人士表示，現行役男的軍事訓練，原本就是來過過水而已，該名士官以正規部隊帶兵的方式來帶他們，這也難怪這些「草莓兵」會受不了。

軍中人士憂心，整起事件，後續恐引發更嚴重的「寒蟬效應」，以後幹部誰還敢管理新兵，當夏令營來玩玩就好了。

立委陳玉珍則說，軍中本來就需要一定的訓練與磨練，處罰是否過當，認為還是要符合比例原則。