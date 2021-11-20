教召新制即將上路，退伍後備軍在網先掀一波正反論戰！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月內「教召」話題的網路聲量表現，帶您了解教召改革的網路聲量討論趨勢，以及網友對該話題的意見與看法。

近來有愈來愈多人為了改善暴牙及咬合不正等口腔問題，而決定戴上牙套。雖然戴牙套可讓牙齒看起來更整齊，卻可能也會連帶改變自己的臉型，特別在傳統牙齒矯正的過程中常少不了牙齒痠軟的疼痛感。

教召新制在即，一次14天引全網男性哀號！

觀察近一個月以來網友對於教召改革的話題討論聲量，在10月28日國防部長邱國正證實教召新制將於明年開始實施後，隔（29）日立刻引發大量討論，不少網友對於教召天數延長的新制度持反對意見，其中就有網友擔心「自營業的生計怎麼辦？」、「我的工作找誰代理14天…」，也有人開玩笑的說「是進去減肥的」等，大量的討論也讓「教召」話題飆至聲量高峰。

國軍教召話題近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著11月2日國防部正式宣佈教召新制的相關規定後，討論聲量再次來到高峰，許多網友利用教召查詢的網址，查詢自己是否「中獎」，引來不少退伍人士紛紛害怕的表示「我ok，你先查」、「這個中籤率可能比加碼券還要高啊」等。緊接著隔日11月3日，有網友提出「是否應該恢復徵兵制」，認為應將役男的服役年限拉長，才能真正解決問題，引發網友留言回覆「完全贊成，武器要熟用才有用」、「專業軍事訓練很重要」，可看出部分網友認為，因現行的兵役制度過短，才導致訓練不夠充分。

網友怎看教召新制？「只教召不徵兵」引論戰

教召新制公布後，引發大量討論，不少支持新制的網友認為教召是「盡國民服兵役的義務」，說道「不應逃避兵役」、「國家安全是大家的事，不是只有正在當兵的年輕人要關心而已」，還有一些支持的民眾認為，教召是為了「保證軍備的兵力水準與能力」，以免發生戰事時兵力短缺，更表示「應該要時刻做好上戰場的準備」等。

教召新制議題網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，反對教召新制的網友則認為「應該要先增加現役兵的訓練」認為不應一味延長退伍人士的教召訓練，應該要想辦法增加現役兵的役期並加強訓練，使其具備實際的作戰能力，戰時才能有所發揮。除此之外，網友也擔憂即便是教召時間延長至14天，也無法真正達到效果，像是武器的操作、相關流程等等都需要半年適應與熟悉，可以發現反對派網友並非不認同教召，而是希望能解決根本上的問題，將訓練做扎實、並提升現役軍人的實力，而非透過教召，冀望戰爭發生時，讓後備軍力擔任主力部隊。

為強化國軍戰力，明年即將試行教召新制，並根據試行狀況做滾動式調整，讓教召選員的方式格外受到關注，許多退役後備軍在網路上已展開如火如荼的討論，但相信無論是支持或反對教召新制的民眾，都是希望能針對問題得出更好的解方。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》