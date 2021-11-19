蔡總統盛讚F-16V鳳展案 學者：過度浪漫導致曲解事實

空軍昨天（18日）在嘉義空軍基地舉行F-16V戰機接裝儀式，蔡總統盛讚此案是「台美友誼再進展，台美夥伴關係堅定承諾」。但學者解構指出，美國在此案的表現，完全是只考量美國在區域和本身軍種的利益，最後才是台灣需求。蔡總統的說法恐是「過度浪漫導致曲解事實」。

F-16戰機自20年來台服役，每逢單機來台、中隊、聯隊成軍，均隆重舉行接裝或成軍儀式，向為我宣揚台美軍事合作指標。蔡總統主持接裝儀式致詞時也提及：「這次台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼的再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾」。

對此，國民黨立法院外交及國防委員會召委陳以信表示，F-16性能提升案是從馬政府時期開始推動，今日才能開花結果，前人種樹後人乘涼，蔡總統不用割稻尾獨攬其功。

國家政策研究基金會副研究員揭仲曾任國防立委國會辦公室主任，熟知軍購建案過程。他說，空軍「鳳展專案」是2005年美拒售我F-16C/D戰機的產物，當年美方為避免衝擊美「中」關係，針對我國申購新機意願，「根本不報價」；2011年後，兩岸軍力失衡，加上美軍有計畫針對自己的F-16機隊進行性能提升，才將我國納入「分攤」研發經費的對象。也因為美軍後來決定退出機隊性能提升案，我國必須分攤更多經費，因此價格節節上揚。

揭仲提醒，美國在此案的表現，完全是只考量美國在區域和本身軍種的利益，最後才是台灣的需求。他認為蔡總統的說法是「過度浪漫導致曲解事實」。

F-16A/B「性能提升」為F-16V(BLK20，又稱為F-16AM/BM)所屬的「鳳展專案」，是美方不願出售新機下的產物，且預算先後遭美方加價，國防部曾坦承，美方最初報價53億美元，我因預算不足，先編37億美元，後追加2次預算，從民國100年原編新台幣1100億元，至105年增加196億餘元，至1296億餘元，到民國108年，又增至1402億餘元，前後2次追加300億元，遭朝野立委批評為無底洞；我方參與部分品項研發，還遇上所選用電戰莢艙遭美軍揚棄，所以必須使用舊裝備（昨天展出的ALQ-184莢艙）的情況。