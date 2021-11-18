台東今晚試射「無限高」飛彈 民眾高喊「台灣加油！」

國家中山科學研究院今晚在台東縣成功鎮基翬漁港及屏東縣牡丹鄉旭海九鵬基地試射「無限高」飛彈。11月至12月初共3次試射無限高飛彈，軍事專家研判應該是代號「雄昇」地對地中程彈道飛彈測試，或是「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈持續驗證。

今天晚上7點45分，1枚飛彈從台東成功鎮基翬漁港附近拔地而起，直衝天際，飛彈產生的呼嘯和強光，劃破寂靜昏暗的長空，只見一道火光直竄天空，約20秒後才消失眼前，現場軍事迷及民眾驚呼不已高喊「台灣加油！支持國防」，遠在50公里外的台東市區也都聽到飛彈發射的巨響。

根據漁業署公告的射擊通報顯示，中科院分別今天及19日、22日共計3天，並在晚間7點40分至9點10分止，在東南部海空域進行火砲試射，管制範圍包含了屏東九鵬、台東綠島、蘭嶼及花蓮海空域。依過去慣例，台東發射的飛彈為「靶彈」，屏東則為實際測試的攔截導彈。

不過，中科院從11月18、19、22、25、26日至12月2、3日共計3次試射無限高飛彈，其中，2次射程範圍到達300公里遠的宜蘭外海，軍事專家研判認為中科院進行代號「雄昇」地對地中程彈道飛彈測試，或是「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈持續驗證。

軍事專家表示，根據射擊通報的管制範圍圖研判，呈現「倒L」型的地射程範圍，有可能是射程超過1千公里的雄二E增程型巡弋飛彈，進行所謂的「雄昇」地對地中程彈道飛彈測試，主要飛彈從九鵬基地射出後，穿越綠島、蘭嶼中間轉向宜蘭外海，較符合雄雄二E測試軌跡。

至於今晚的飛彈試射，其範圍僅限於屏東及花東海空域，應該是持續進行的「強弓專案」計畫，也就是將現役天弓三型防空飛彈，射程高度從弓三的45公里，增程到70公里，同時將彈體緊緻化，強化推力，希望能在50至150公里之間的高空有效攔截來襲的導彈。

中科院及軍方在11及12月份密集火砲射擊，加上國防部提出飛彈全量產特別預算案，包含產製具「源頭打擊」能力的飛彈，未來，中科院及軍方在飛彈研發測試上，會更將密集。不過，對於最近飛彈試射驗證，中科院及軍方不做回應，僅表示「這是該院例行性飛彈測試，希望國人支持國防」。