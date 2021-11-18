快訊

打二劑AZ四個月後抗體變負的？羅一鈞回應了

台南也爆打錯疫苗！男子診所預約BNT卻被接種高端

國軍秀肌肉 蔡英文坐進F-16V座艙

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影
蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影

空軍將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），現已有逾半數完成構改，今天上午在嘉義空軍基地舉行「性能提升接裝（接收裝備）典禮」，蔡英文總統親自校閱空中分列式、單機性能展示及地面部隊及裝備。

蔡總統抵達後，首先接受鳴放21響禮砲軍禮，接著校閱F-16V空中分列式、單機性能展示及地面部隊及裝備，並接受空軍司令熊厚基呈贈F-16V飛機模型。蔡總統也親自坐進F-16V座艙，由飛官于康寧中校講解F-16V的優異作戰性能，蔡總統也頒發犒賞金予部隊，並登機由飛官于康寧中校講解F-16V的優異作戰性能。。

飛官林暄期中校受訪時表示，F-16V是低空纏鬥時很好的飛機，構改後因起落架重新設計，在滑行、落地時更穩定，且在遠距離對空作戰時，因換裝AESA雷達，可以在更遠的地方看見敵人並爭取戰術優勢，且匿蹤塗層也能讓敵人更難鎖定。

飛官胡宸毓少校也指出，F-16A/B戰機只能在對空、對地擇一種攻擊模式，但構改成F-16V後，能同時對空、對地攻擊，並鎖定多個敵目標。近期他曾升空監控中共殲16戰機，與構改前的F-16相比，因F-16V換裝AESA雷達，此款雷達能更早鎖定敵機，且搭配狙擊手莢艙能以另一種方式標定敵機，充分發揮制空戰力。

今天包括國防部長邱國正、退輔會主委馮世寬、國安會諮詢委員嚴德發、美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅、嘉義縣長翁章梁、參謀總長陳寶餘、國防大學校長張哲平、空軍司令熊厚基、第四戰術戰鬥機聯隊長魏兆麟、立委趙天麟、廖婉汝、林淑芬、蔡易餘、陳明文及王定宇都到場觀禮。

F-16 空軍 戰機 蔡英文

延伸閱讀

影／洩漏台灣最大機密？楊志良：蔡英文是習近平派來的

F-16V作戰隊接裝成軍 蔡英文總統嘉義空軍基地校閱

F-16換裝低調機密F-16V接裝高調 見證20多年台美關係變化

F-16V作戰隊成軍 蔡英文親校閱「台美友誼再進展」

相關新聞

國軍秀肌肉 蔡英文坐進F-16V座艙

空軍將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），現已有逾半數完成構改，今天上午在嘉義空軍基地舉行「性...

F-16V聯隊成軍 典禮紀念臂章呈現「完全作戰能力」

國際間首個F-16V戰機聯隊今天在嘉義舉行接裝成軍典禮，空軍為儀式委託設計紀念臂章，内容使用北約「Full Operat...

F-16V接裝典禮秀肌肉 展現視距外強大戰力

F-16V（Block20）型機接裝典禮今天舉行，空軍在地面陳展的F-16V上掛載各式飛彈、莢艙，包括AIM-120、A...

總統府警衛室前主任陳敏華遭解除職務 回軍任委員

總統府警衛室前主任陳敏華涉及「國安私菸案」，遭台北地檢署予以緩起訴處分，但他事前未坦承參與採購菸品，獲晉升少將。軍方證實...

F-16換裝低調機密F-16V接裝高調 見證20多年台美關係變化

空軍上午在嘉義基地舉行F-16V戰機接裝典禮，蔡英文總統校閱空中及地面部隊，還與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅站戰機前...

蔡總統：F-16V性能大幅提升 能因應現代戰爭型態

F-16V（Block20）型機接裝典禮今舉行。總統蔡英文說，F-16V強化戰機匿蹤性、遠距偵知及視距外作戰能力，性能大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。