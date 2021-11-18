國軍秀肌肉 蔡英文坐進F-16V座艙

空軍將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），現已有逾半數完成構改，今天上午在嘉義空軍基地舉行「性能提升接裝（接收裝備）典禮」，蔡英文總統親自校閱空中分列式、單機性能展示及地面部隊及裝備。

蔡總統抵達後，首先接受鳴放21響禮砲軍禮，接著校閱F-16V空中分列式、單機性能展示及地面部隊及裝備，並接受空軍司令熊厚基呈贈F-16V飛機模型。蔡總統也親自坐進F-16V座艙，由飛官于康寧中校講解F-16V的優異作戰性能，蔡總統也頒發犒賞金予部隊，並登機由飛官于康寧中校講解F-16V的優異作戰性能。。

飛官林暄期中校受訪時表示，F-16V是低空纏鬥時很好的飛機，構改後因起落架重新設計，在滑行、落地時更穩定，且在遠距離對空作戰時，因換裝AESA雷達，可以在更遠的地方看見敵人並爭取戰術優勢，且匿蹤塗層也能讓敵人更難鎖定。

飛官胡宸毓少校也指出，F-16A/B戰機只能在對空、對地擇一種攻擊模式，但構改成F-16V後，能同時對空、對地攻擊，並鎖定多個敵目標。近期他曾升空監控中共殲16戰機，與構改前的F-16相比，因F-16V換裝AESA雷達，此款雷達能更早鎖定敵機，且搭配狙擊手莢艙能以另一種方式標定敵機，充分發揮制空戰力。

今天包括國防部長邱國正、退輔會主委馮世寬、國安會諮詢委員嚴德發、美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅、嘉義縣長翁章梁、參謀總長陳寶餘、國防大學校長張哲平、空軍司令熊厚基、第四戰術戰鬥機聯隊長魏兆麟、立委趙天麟、廖婉汝、林淑芬、蔡易餘、陳明文及王定宇都到場觀禮。