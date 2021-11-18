F-16換裝低調機密F-16V接裝高調 見證20多年台美關係變化

空軍上午在嘉義基地舉行F-16V戰機接裝典禮，蔡英文總統校閱空中及地面部隊，還與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅站戰機前合影，接裝典禮高調，與24年前，第四聯隊換裝美國飛回台的F-16戰機低調機密，形成強烈對比，見證台美關係變化，大陸崛起軍事實力轉強，中美競爭，台美軍事合作不再遮掩。

軍方說，當年換裝二代戰機任務代號稱「鳳凰專案」，24年前，第四聯隊奉命接收F-16新戰機，原擬舉辦盛大儀式接機，聯隊長李貴發少將沙盤推演，後高層指示機密低調，首批2架戰機悄悄飛抵國門，降落空軍嘉義基地，馬上滑進廠棚封鎖，軍方為避開媒體，突告之嘉義航空站演習半小時，淨空機場，禁止民航機起降，地勤人員停止作業。

相較過去的機密低調，上午F-16V升級接裝典禮，蔡英文總統由國防部長邱國正陪同，帶領媒體、AIT處長孫曉雅等人，大陣仗搭空軍一號專機到嘉義基地，高調主持接裝典禮，蔡英文致詞強調，這次台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。

AIT去年公布照片1997年1架F-16隼式戰鬥機和美軍空中加油機，飛越太平洋回台灣，戰機從美國本土起飛，先飛抵太平洋關島美國空軍基地，再從北部領空飛經澎湖外海，由我國空軍戰管引導，交給嘉義基地戰管導引降落，這架戰機空中加油情形，經AIT公布照片揭密，從照片看出是86年由飛行員郝光明駕駛在太平洋上空拍攝。