快訊

政院拍板！軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

碰到帳戶詐欺怎麼辦？律師：應立法處罰這項行為

F-16V聯隊成軍 揭仲：有助國軍源頭打擊、擴大防衛縱深

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影
蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影

F-16V （F-16AM/BM）戰機聯隊成軍，國家政策研究基金會副研究員揭仲上午指出，性能提升後的F-16由於可掛載多種先進遠距精準彈藥，對國軍日後實施源頭打擊、擴大防衛縱深都有直接的助益。

揭仲說，先前國軍二代戰機的數量雖高達330餘架，但真正能與衡山指揮所、E-2K預警機、海軍基隆級驅逐艦等進行即時情資交換、共享戰術圖像，以執行現代化聯合作戰的戰機，僅有部分安裝數據鏈路專用終端機的F-16A/B戰機，總數不超過80架。

他進一步指出，待「鳳展專案」F-16A/B戰機性能提升全數完成，我對美新購F-16C/D Block70戰機也全數服役後，可執行現代化聯網作戰的四代半戰機可增加為210架，相當程度提升在現代化空防作戰中以寡擊眾的可能性。

揭仲指出，完成性能提升後的F-16AM/BM，與性能未提升前相較，總體戰力提升1.8倍，偵知能力提升2.2倍、自我防護能力提升1.8倍、協同作戰能力提升2.45倍、武器整合能力提升1.6倍。

揭仲表示，等F-16A/B性能提升與新購F-16C/D Block70戰機都完成後，我空軍配備AESA主動電子掃描陣列雷達的機隊數量將接近210架。AESA雷達不僅在偵測距離上，較先前的APG-66（V）3機械掃描式雷達多出近30％，對中共陸續服役的「殲20」匿蹤戰機，也有更好的偵測效果；若能獲得地面防空系統的有效支援，這210架配備AESA雷達的戰機，就能相當程度地抵銷中共空軍在匿蹤戰機上的優勢。

揭仲說，更值得注意的是，在110年國防報告書中，已明確表示國軍的防衛作戰構想，將從原本「整體防衛構想」時期對濱海到灘頭的極端重視，改為朝「向外拓展防衛空間」調整；而「拓展防衛空間」的主要手段，就是將國軍的防衛縱深朝台灣西面福建沿海、台灣北面宮古海峽、台灣東面西太平洋與台灣南面巴士海峽延伸。而這210架F-16AM/BM與F-16C/D Block70都服役後，由於可掛載多種先進遠距精準彈藥，對國軍日後實施源頭打擊、擴大防衛縱深都有直接的助益。

F-16 戰機 國軍

延伸閱讀

戰牙利齒低調露 空軍F-16V聯隊展示打擊共軍航艦群戰力

影／飆機飛行技術太棒了 F-16V接裝典禮民眾觀賞尖叫

F-16V作戰隊成軍 蔡英文親校閱「台美友誼再進展」

F-16V戰機聯隊成軍 空軍：我戰機軍力排全球前15名

相關新聞

F-16V作戰隊成軍 蔡英文親校閱「台美友誼再進展」

空軍今天在嘉義空軍基地舉行F-16V戰機接裝儀式，蔡英文總統親自校閱空中及地面部隊，同時有一架F-16V戰機實施單機性能...

蔡總統：F-16V性能大幅提升 能因應現代戰爭型態

F-16V（Block20）型機接裝典禮今舉行。總統蔡英文說，F-16V強化戰機匿蹤性、遠距偵知及視距外作戰能力，性能大...

2022年關務人員特考等3項考試 4月23日起舉辦

考試院今天表示，今日院會通過明年公務人員特種考試關務人員考試、身心障礙人員考試，及明年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，...

F-16V聯隊成軍 揭仲：有助國軍源頭打擊、擴大防衛縱深

F-16V （F-16AM/BM）戰機聯隊成軍，國家政策研究基金會副研究員揭仲上午指出，性能提升後的F-16由於可掛載多...

國軍F-16V接裝成軍 F-16堪稱戰機界經典

國軍首支升級後的F-16V戰機聯隊接裝成軍，戰力獲提升。1970年代誕生的F-16本是美軍用來與重型戰機F-15搭配的輕...

戰牙利齒低調露 空軍F-16V聯隊展示打擊共軍航艦群戰力

國際間首個F-16V戰機聯隊今天在嘉義成軍，空軍在地面展示時藉由機隊防空、制海等掛載構型，以AIM-120中程空對空飛彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。