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戰牙利齒低調露 空軍F-16V聯隊展示打擊共軍航艦群戰力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
F-16V接裝典禮上地面陳展的戰機。圖／取自國防部發言人直播
F-16V接裝典禮上地面陳展的戰機。圖／取自國防部發言人直播

國際間首個F-16V戰機聯隊今天在嘉義成軍，空軍在地面展示時藉由機隊防空、制海等掛載構型，以AIM-120中程空對空飛彈與魚叉飛彈等，展示聯隊所屬三個獨立作戰隊包括與「友軍」協同作戰、打擊敵軍航艦戰鬥群的各項戰力。

美國政府曾在2017年6月同意售我包括AGM-88B高速反輻射飛彈（HARM）以及56枚AGM-154C「聯合距外（遙攻）武器」 （JSOW），可供F-16V掛載制敵，但今日並未在展示之列。而因美軍停止研發AN/ALQ-213電子戰管理系統，機隊電戰反戰力，目前仍沿用已服役廿年的ALQ-184電戰干擾莢艙。

空軍「鳳展計畫」預計進行性能提升的141架F-16A/B型戰機，現已完成64架。上午的接裝典禮中，空軍在地面分別展示第四聯隊所屬第21、22與23作戰隊任務。

蔡總統乘車校閱的地面陳展戰機群區分三個分隊，依據空軍現場說明指出，第一分隊為F-16V型機防空外型，各機攜掛AIM-120中長程視距外飛彈及ALQ-184電戰干擾莢艙，配合-16V匿蹤塗層，能有效縮短敵雷達鎖定距離，爭取局部空優，將敵人拒止於境外，開啟攻擊機會之窗，與友軍協同作戰，並達成戰術目的。

第二分隊各機則攜掛AIM-120及AIM-9X視距外高離軸紅外線飛彈，能於空戰中搭配頭盔瞄準具，能有效擊殺多軸向來犯之空中目標，配備的SNIPER POD狙擊手莢艙，能精確導引GBU-10/12等空對面精準武器，投放摧毀敵地指揮中心及重要設施。

第三分隊各機則攜掛AIM-120及AIM-9X空對空飛彈，攜掛魚叉飛彈，能以超低空戰術拉升，採全方位並分區、同時對敵海上護衛兵力實施攻擊，可搭配海軍發射雄風艦對艦飛彈，有效打擊敵軍航艦戰鬥群及指管重鎮。

蔡總統檢視F-16V上的聯合頭盔瞄準系統。圖/取自udn直播
蔡總統檢視F-16V上的聯合頭盔瞄準系統。圖/取自udn直播
蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影
蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影

蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影
蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影

蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影
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飛彈 F-16 空軍 蔡英文

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