影／飆機飛行技術太棒了 F-16V接裝典禮民眾觀賞尖叫

蔡英文總統上午到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，許多航空迷守在基地外農田，捕捉戰技飛行精采畫面，大呼過癮；民眾組團觀賞，看到戰機從頭上飛過，興奮尖叫大喊。

「戰機飛官飛行技術太棒了，我對國防有信心！」民眾組團站在基地外跑道尾水上鄉農田農路觀賞，拿手機不停拍攝，看到戰機呼嘯從頭上飛過，手舞足蹈尖叫。

F-16V接裝分空中分列式，先後表演4架手指隊形編隊表演，以及單機翻滾、倒飛、俯衝、360度轉彎等高難度動作，航空迷為捕捉精彩畫面，手扛大砲相機，在基地外農路不斷移動位置。

四聯隊下轄3個作戰中隊，擔綱表演飛官精心挑選，接裝典禮採四架「手指隊形」編隊飛行，共12架，戰機超音速音爆特技表演，讓人感受震撼，還有高雄飛來的五架雷虎小組教練機，最後壓軸衝場，

航道下方，緊鄰台一線白人牙膏觀光工廠，因有停車和休閒之便，也成了欣賞戰機起降絕佳地點。

接裝F-16V戰機外觀雖相同，但內部儀器電腦晶片、全液晶螢幕，戰機變聰明，「看得遠、打得準」，操控更靈活。

面對中共戰機不斷擾台，空軍獲美方支持，將141架F-16A/B戰機，升級F-16V，有「皇家空軍」稱譽的第四聯隊，是首支升級接裝的聯隊；構改後的F-16V擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16V戰力大躍進。

蔡英文總統上午到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，許多航空迷守在基地外農田，捕捉戰技飛行精采畫面，大呼過癮。圖／航空迷提供

蔡英文總統上午到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，許多航空迷守在基地外農田，捕捉戰技飛行精采畫面，大呼過癮。圖／航空迷提供