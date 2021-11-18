F-16V作戰隊成軍 蔡英文親校閱「台美友誼再進展」

空軍今天在嘉義空軍基地舉行F-16V戰機接裝儀式，蔡英文總統親自校閱空中及地面部隊，同時有一架F-16V戰機實施單機性能展示。今天美國在台協會（AIT）處長孫曉雅也到場觀禮，蔡總統致詞時指出，這次台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼的再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。「我相信，只要堅守民主自由的價值，一定會有更多理念相近的國家，跟我們站在同一陣線。」

蔡總統表示，今天是F-16V性能提升接裝的大日子。「剛才，我們都看到了林暄期中校，駕駛F-16V戰機，在時速600公里下完成許多高難度操演。能有這樣高超的戰技，除了性能優異的戰機，更重要的是，我們空軍弟兄姊妹，日復一日的紮實訓練，大家都辛苦了。」

蔡總統指出，「空軍不分晝夜在藍天中默默保護國人安全，我和國人都很安心，因為我們知道，不管任何的侵擾，各位都能夠立即升空攔截驅離，展現我們捍衛領空的決心。」

蔡總統說，今天的接裝，不僅是空軍歷史的新頁，更有三個重要的意義。第一個意義，是台美友誼再進展。此次的F-16V性能提升案，是由空軍、漢翔及洛克希德馬丁公司共同參與。在過程中，不論在技術或取得相關證照上，洛克希德馬丁團隊都給予許多協助，讓升級順利完成。這次台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。「我相信，只要堅守民主自由的價值，一定會有更多理念相近的國家，跟我們站在同一陣線。」

蔡總統說，第二個意義，是航太科技再提升。國防產業自主是重要的政策，希望在強化國防的同時，也培養自己的人才，提升產業能量。從去年勇鷹首飛、F-16維修中心揭牌，再到今天的升級接裝，一步一步走來，都代表我國航太科技不斷提升，獲得國際肯定的最好證明。

蔡總統說，第三個意義，是國防戰力更堅強。F-16戰機性能優異，是許多國家的主力戰機，今天接裝的F-16V，更是強化了戰機的匿蹤性、遠距偵知，視距外作戰能力，性能大幅提升，更能因應現代戰爭型態。

蔡總統說，今天是台灣首批F-16V作戰隊成軍，未來，隨著構改的陸續完成及自購的F-16V交機，國防戰力也會更加地堅強。

蔡總統說，除了感謝所有參與接裝的飛官、地勤同仁，大家為了接裝不眠不休訓練、整備。也要感謝參與升級的漢翔、洛克希德馬丁團隊，讓戰機性能更精進，守護國家更有力。「最後，我也要向在場官兵同仁的家人表達感謝，你們的支持，是國軍持續前進的力量。身為中華民國三軍統帥，也會給國軍最大的支持，我們一起堅定勇敢大步前進，守護我們的家園。」 蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影

蔡英文總統今到空軍嘉義基地，主持首支F-16V作戰聯隊性能提升接裝典禮。記者林俊良/攝影