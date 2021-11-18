國防報告書發行中、英文版 美國商會：支持台灣強化國防實力

國防部日前發布每兩年一次的「2021年國防報告書」，台灣美國商會國防委員會今天表示，報告書今年首次同步發行中文及英文版本，有助其瞭解台灣面臨的安全現況，以及政府國防政策之展望，對此表示歡迎。

美國商會國防委員會指出，委員會全體全力支持台灣強化自身國防實力，也認知蔡政府將實現國防自主視為優先要項，以及盼協助本土企業進入國際國防供應鏈的期望。為達成這個目標，歡迎與政府定期進行相關合作性討論，尤其針對共同製造、共同開發等議題，不僅可增進本土研發能力，也最大化台灣企業與國際夥伴成長的機會。

美國商會國防委員會說，委員會肯定美台深化安全關係，將持續緊密地與美台政府合作，以盡可能支持相關的合作與交流。