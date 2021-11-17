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國防廉潔指數評鑑我獲「B」等級 世界排名第6

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖/本報資料照
國防部。圖/本報資料照

國防部上午表示，國際透明組織所屬國防暨安全小組發布最新政府國防廉潔指數評鑑成績，我國三度獲得象徵低度貪腐風險的「B」等級，代表國軍的廉潔度，持續受到國際肯定。

國防部指出，國際透明組織所屬國防暨安全小組簡稱「TI-DSP」於110年11月16日發布第三次國防廉潔指數評鑑成績（Government Defence Integrity Index, GDI)」。此次評鑑，全球計有86個國家參加，紐西蘭是唯一獲評「A」級國家，我國獲評為「B」級國家，世界排名第6，尤其在亞洲地區14個參加評鑑的國家中，我國是唯一的「B」級國家，足以證明國軍的廉潔度與世界先進國家齊名。

國防部進一步指出，評鑑期間歷經「漫長的評鑑流程」及「問卷題項調整」等變革，增加212題，大幅增加評鑑整備的困難度與複雜度，如英國原為上屆A級國家降為B等級，日本、新加坡原為B級亦降至C級，我國能夠穩定維持在B等級，可見國軍長期穩定的透明施政符合國際廉政價值。

國防部進一步表示，為強化評鑑整備，除持續落實公開及透明施政作為外，並採取「完善權責業務分工」、「強化國防評核編組」、「引進外部專家意見」、「落實評鑑期程管制」及「辦理國際學術交流」等策略，成效斐然。

此外，國際透明組織表示，一直以來，台灣被評為世界上最民主的國家之一，其具有強大、有規範且資源豐富的治理制度，如立法的有效監督、審計流程完善、公眾國防議題參與熱烈等特色。該組織並特別提醒，近年來台灣大量投注資源在國防自主上，國防廉潔治理至為重要，針對採購流程應強化貪腐風險管理，以有效監督國防事務。

國防部表示，111年「政府國防廉潔指數」將邁入第4次評鑑時期，將積極精進國防廉政工作，營造與國際接軌的良善廉能治理環境，在國人信賴國防政策，肯定國軍維繫國家安全的努力下，持續獲得國際社會的肯定。

國防部 國軍 紐西蘭

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