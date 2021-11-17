台美軍事合作熱？國防部至今未獲邀參與美環太平洋軍演

台美「政軍會談」與「台灣國防檢討會談」在美即將展開，國防部副部長王信龍上午在立法院表示，會議聚焦台美軍事安全合作方向，屬軍事合作方案。有立委關切會中是否觸及美方是否同意我參與2022年環太平洋聯合軍演，王信龍否認，但表示此節我方已積極溝通，獲美軍印太司令部樂見。

立法院外交及國防委員會上午併案審查行政院函請審議「志願士兵服役條例第六條之一及第十六條條文修正草案」等案，完成初審。民進黨立委王定宇在會中質詢表示，王定宇表示，在美國15日「拜習會」後，16、17日在美將舉行台美政軍會談與台灣國防檢討會談，國防部派副部長柏鴻輝赴美與會，今年主題議程是什麼？

備詢的王信龍表示，是軍事安全合作方向，「軍事合作方案？是」，洽談狀況要與會者返國才會匯報，會議現在還沒開始。

王定宇關切會議會否觸及我國爭取參加明年美國主導的環太平洋聯合軍演，王信龍表示，會議並不包含2022年環太平洋軍演議題，而我國目前也並未收到美方這方面邀請，但曾向印太司令部溝通，對方樂見，國防部也向美國務院與五角大廈進行溝通。至於何時可抵定？他表示演習時間尚未定案。

國民黨立委陳以信質詢則表示，日前美參、眾議員低調訪台，曾訪國防部，美方與我談什麼？要求什麼？王信龍表示，美方只是來拜會，屬一般正常交換意見。但細節不方便公開說，但主題就是支持我國防事務。