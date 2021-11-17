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F-16V戰機聯隊明成軍 空軍：我戰機軍力排全球前15名

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午併案審查行政院函請審議「志願士兵服役條例第六條之一及第十六條條文修正草案」等案，國防部副部長王信龍(右)率官員列席備詢。民進黨立委蔡適應(左)質詢表示，我國是F-16V戰機首個使用國，我國支付研發費用，後續其他國家使用，須攤還權利金，現在有哪些國家要採購F-16V？我國能否取得攤還的權利金費用？圖／取自立法院直播
立法院外交及國防委員會上午併案審查行政院函請審議「志願士兵服役條例第六條之一及第十六條條文修正草案」等案，國防部副部長王信龍(右)率官員列席備詢。民進黨立委蔡適應(左)質詢表示，我國是F-16V戰機首個使用國，我國支付研發費用，後續其他國家使用，須攤還權利金，現在有哪些國家要採購F-16V？我國能否取得攤還的權利金費用？圖／取自立法院直播

空軍明（18）日將在嘉義空軍基地舉行F-16V戰機接裝儀式，空軍參謀長黃志偉上午在立法院表示，我國「鳳展計畫」預計進行性能提升的141架F-16A/B型戰機，現已完成64架。而我國現擁三百餘架戰機，空中戰機軍力在全世界約排名前15名內。

空軍明日舉行的接裝儀式，將由蔡總親自主持，現場安排空、地分列式，空中將有12架F-16V戰機以手指隊型、高度一千呎進分列，同時有一架F-16V戰機實施9G轉彎等單機性能展示科目。我國是全世界第一個F-16V聯隊成軍的國家。

立法院外交及國防委員會上午併案審查行政院函請審議「志願士兵服役條例第六條之一及第十六條條文修正草案」等案，國防部副部長王信龍率官員列席備詢。民進黨立委蔡適應質詢表示，我國是F-16V戰機首個使用國，我國支付研發費用，後續其他國家使用，須攤還權利金，現在有哪些國家要採購F-16V？我國能否取得攤還的權利金費用？

黃志偉答詢，除美國外，參與研國有三個，台灣與某中東國家與巴林。他說，其他國家若採購F-16V戰機新機，我國能獲攤還權利金，而若屬升級方案，則要視選用品項是否與我國參與的有關，而全案研發仍在繼續，與我國有關的品項為4至5個，如AESA雷達，部分品項則尚待確認，權利金取得的比例仍須進一步談判。他說，我國擁有F-16V部分單一品項的智慧財產權。

蔡適應表示，我國現已擁有三百餘架戰機，世界排名約為前7、8名？黃志偉則說，以戰鬥機而言，我國在全世界排名前15名內，但要看各國對戰鬥機機種的定義認定。

立委詢問，監察院曾指出我國戰機飛行員仍有訓練不足問題，飛官也缺乏，去年與今年而言，戰機飛行員離退率如何？他希望提案提高飛官待遇加給，改善在軍中的工作、生活環境，與民航機公司搶人，籲空軍提出計畫留住人才。

黃志偉則表示，空軍飛官離退與補進的比率，人數成正成長。而空軍現在有聘雇教官與後備戰士，運用離退飛官人力，如戰機的後備戰士就有6人，未來希望視需要增加。

戰機 F-16 空軍

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