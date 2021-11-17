服裝供售效率差遭狂刷一顆星 國防部：已計罰 改善中

國防部將與民間廠商合作的設立的服裝供售站列為績效，還透過國防報告書作國際宣傳，但朝野立委今揭露，承辦廠商供貨、換貨速度奇慢，官兵訂購服裝要兩、三個月才能取得，三軍訂購APP都遭狂刷一顆星，陸軍情況尤其嚴重，軍方現卻催促官兵即刻用完點數供廠商核銷，搞得軍中「雞飛狗跳、亂七八糟」。

國防部副部長王信龍說，已要求國防部後勤次長室改善；陸軍參謀長章元勳則說，已依約計罰業務廠商280萬元，原因出在部分貨品型號太多，軍方廠商現正磨合，擬規劃改變服裝型號因應。

立法院外交及國防委員會上午併案審查行政院函請審議「志願士兵服役條例第六條之一及第十六條條文修正草案」等案，王信龍率官員列席備詢。國民黨立委陳以信表示，三軍各種服裝供貨時間非常長，「尤其陸軍」，年底因核銷業務，現在更嚴重，退貨和換貨速度慢，在服裝點數無法核銷下，部隊卻又要求官兵須限時用完採購服裝點數，以供廠商核銷，造成官兵為難。

他質疑，此事已搞得軍中雞飛狗跳、亂七八糟，原因出在廠商倉儲不夠，進退貨時拉長，而軍方已依約扣廠商款項，但仍無法改正。他籲，是否應依約終止契約，請求損害賠償？否則明年還有後備服裝發放，情況恐更惡化。

民進黨立委高嘉瑜也表示，國軍服裝供售站與電子化措施，國防部將之作為服務官兵、補給便捷的宣傳，新版國防報告書漫畫版上也披露此節，但實際上訂購服裝APP使用情形非常差。「陸海軍服裝供售站APP使用評價都只有一顆星」。對基層士兵來講，他們透過APP上登記採購服裝用品，至今對體驗不佳沒有改進。主因是廠商人力物力不足，未照見國軍販售產品品項、領域多，非常複雜。下訂貨品要兩三個月才能收到，她希望國防部督促廠商提供便捷的採購APP。

對國軍服裝站的效率，王信龍一度表示，還算便捷，但有些型號無法及時獲得，國防部會持續精進。國防部後勤次長許金騰也表示，國軍服裝訂購APP在3月中施行時「不是很好用」，國防部曾收獲意見反應，10月1日已請合作廠商全聯與嘉裕作APP軟體系統精進，目前使用狀況官兵反應已不錯。

章元勳則表示，陸軍目前到10月已計罰全聯280萬元，全聯很負責，因部分貨品型號太多，軍民現正磨合，有些小缺失要改進，但溝通沒有問題，現在還在談，而既然型號多，擬改變型號來因應。