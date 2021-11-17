蔡總統明校閱 空軍四聯隊接裝F16V 傳承空戰英雄精神

蔡英文總統明天上午到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，四聯隊有「皇家空軍」稱譽，戰功彪炳，隊史記載，至今換裝9種不同戰機機型，面對中美台複雜情勢，中共戰機擾台，兩岸關係緊張，聯隊傳承空戰英雄精神，捍衛領空，保家衛國。

曾駕駛F-84G型雷霆式戰鬥機，在台海上空擊落中共2架米格機的空戰英雄歐陽漪棻，去年5月5日病逝，享壽90歲。歐陽就是四聯隊飛官，基地珍藏歐陽空戰勝利座機，編號「132」的F-84G型雷霆式戰鬥機，述說65年前「721馬祖空戰大捷」光榮戰役，激勵飛官效法歐陽英雄典範。

歐陽漪棻生於民國19年，官校32期畢業，45年7月21日，時為中尉的歐陽駕機至福建平潭上空執行偵照掩護任務，與中共米格17型戰機遭遇，以劣勢機種F-84型機，與共機纏鬥，憑著高超戰技與隊友互助，創下擊落2架及擊傷2架紀錄，史稱721馬祖空戰大捷，獲頒「青天白日勳章」。

空軍記載，歐陽漪棻被稱為「進入噴射時代殊榮的第一人」，憑藉優異飛行技術及愛國信念，奮勇抗敵締造輝煌紀錄，傳承空軍忠勇軍風，矢志捍衛國家安全的精神，足為後輩官兵表率。四聯隊歷經P-47、P-51、AT-6、T-33、Ｆ-84G、F-100A／F、F-5E／F、F-16A／B，以及最新Ｆ-16Ｖ等各型機種換裝，精練嚴訓。

美國在台協會（AIT）去年臉書公布台美安全合作照片，包括我空軍Ｆ16戰機和美國空中加油機執行空中加油等，當時加油的戰機，就是 執行接收首批Ｆ16戰機的第四聯隊，當年低調機密，如今美方高調曝光揭密，顯示中美台關係變化，今非昔比。