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台灣國防貪腐風險低 廉潔指數獲B等級居世界第6

中央社 / 台北17日電

國防部今天表示，國際透明組織所屬國防暨安全小組（TI-DSP）16日發布第3次「政府國防廉潔指數」（GDI）評鑑成績，台灣3度獲得B等級（低度貪腐風險）的優異評價，世界排名第6。

國防部上午發布新聞稿指出，全球計有86個國家參加這次評鑑，紐西蘭是唯一獲評A級的國家，台灣獲評為B等級，是亞洲地區14個參加評鑑的國家中，唯一獲得B等級的國家。

國防部說，評鑑期間歷經漫長流程及問卷題項調整等變革，大幅增加評鑑整備的困難度與複雜度，如英國原為上屆A級國家降為B等級，日本、新加坡原為B級也降至C級，台灣仍能夠穩定維持在B等級。

國防部表示，為強化評鑑整備，除了持續落實公開及透明施政作為外，並採取完善權責業務分工、強化國防評核編組、引進外部專家意見等策略，成效斐然。

國防部說，國際透明組織（TI）表示，一直以來，台灣被評為世界上最民主的國家之一，台灣具有強大、有規範且資源豐富的治理制度，如有效監督立法及公眾熱烈參與國防議題等特色。

國際透明組織也提醒，近年來台灣大量投注資源在國防自主上，國防廉潔治理至為重要，採購流程方面應強化貪腐風險管理，以有效監督國防事務。

國防部 紐西蘭 日本

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