退伍少校闖營區 國防部：加強警衛勤務應變能力

陳姓退伍少校持假證件侵入左營軍區，引發關注，立委也質疑軍方螺絲鬆掉；國防部副部長王信龍上將今天說，發生這種狀況非常不應該，會強力要求警衛勤務的應變能力、加強辨識作法等。

海軍司令部參謀長蔣正國中將則表示，不排除有其他動機，而警方已抓獲他，關於營區的衛哨勤務，海軍司令部會加以檢討。

海軍陸戰隊指揮部15日表示，一名已退伍的陳姓少校12日持偽造證件侵入左營軍區，初查可能途經的路線，辦公處所均已上鎖，且無門窗毀損及物品遺失，將配合檢調偵辦，也已經懲處相關疏失人員。

立法院外交及國防委員會今天併案審查行政院函請審議志願士兵服役條例部分條文修正草案等案，王信龍等人列席報告並備質詢。

國民黨立委溫玉霞質詢指出，這名退伍少校用假證件闖入營區，離開前被發現，但最後還是讓人跑掉，這是教育訓練不足，還是螺絲鬆掉，警覺性實在太低。

王信龍說，發生這種狀況，國防部覺得非常不應該，後續會強力要求警衛勤務的應變能力，甚至加強辨識的做法，而針對這次的案件，相關的檢討也都在進行。

溫玉霞指出，這名退伍少校被發現有不當借貸關係，之後便自請退伍，表示其財務有困難，因此他闖入營區是要偷錢還是偷資料，國防部有沒有去調查這個人的交友狀況。

王信龍表示，根據目前的調查，這名退伍少校沒有獲取任何資料，也已移請司法單位調查。

蔣正國說，這個案子確實是衛哨勤務的疏失，這名退伍少校是拿臨時的軍人身分證明，衛兵沒有辨識出來，就讓他進入左營基地，而清查完畢之後，沒有任何物品遺失或被破壞。