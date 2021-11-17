藍委揭露沈榮津在漢翔談公投 國防部：軍中不可能發生

財團法人漢翔公司昨日舉行「F-16維修中心廠商聯誼會」，共有66家國內廠商與會，行政院副院長沈榮津也出席會議。國民黨立委江啟臣上午揭露，沈榮津在會中說明四大公投事項，顯涉違反行政中立。國防部副部長王信龍表示，漢翔非屬國防部轄管，而國軍部隊不可能發生這種事，他允諾若有就「嚴辦」。

立法院外交及國防委員會上午併案審查行政院函請審議「志願士兵服役條例第六條之一及第十六條條文修正草案」等案，王信龍率官員列席備詢。江啟臣質詢表示，沈榮津現場致詞講話，卻談及公投，沈當時仍是上班時間，且坐公務車去。漢翔是國營事業，不應行政中立嗎？

江啟臣表示，他是公投的是領銜人，「我可不可以去？」而行政中立法第10條規定：公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使。意即公務員在公務場合對此議題是「連講都不能講」。

江啟臣進一步說，同法第17條同時指出，政府代表公股及出任公私法人董事長及監察等政府投資的公股也一樣，都適用行政中立。「漢翔可以辦這樣的事情嗎？」請沈榮津來講公投事務，是政府用國家力量對抗人民意志，還要求國營事業來作這樣的事，國防部在漢翔也派遣董事長與董監事，要不要查？董事會應否要求漢翔行政中立？