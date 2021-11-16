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海陸隊員疑左營軍區內輕生 軍方：無關退役少校侵入

中央社 / 高雄16日電

海軍陸戰隊左營軍區隊員今天在營區內疑輕生，經送醫急救恢復呼吸心跳。海軍陸戰隊並說明，全案與先前陳姓退役少校闖入軍區案無關，希望外界不要有過多聯想。

海軍陸戰隊指揮部發言人少將林傳盛向中央社記者表示，此案完全與昨日發生的陳姓退役少校以假造證件混入左營軍區案無關，外界不要有過多聯想臆測。

海軍陸戰隊指揮部晚間新聞稿指出，所屬隊員在營內疑自我傷害，經同仁發現實施急救，緊急送國軍高雄總醫院左營分院搶救，同時通知家屬，經救治後恢復心跳，已轉往加護病房觀察。

新聞稿表示，現已成立專案小組調查，並責派專人陪伴家屬，協請醫院給予最完善醫療照護；另將援引為案例，通令各單位強化官兵生命教育，以防類似案例再發生。

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海軍 陸戰隊 軍區

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