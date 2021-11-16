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獨／海軍左營軍區驚傳自戕案 陸戰防空營士官送院搶救

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍陸戰隊防空警衛群轄有雙聯裝刺針飛彈武器系統、檞樹飛彈車等裝備，是軍區主要防空兵力。圖僅示意，圖中人物與報導內容無關。圖／取自海軍陸戰隊臉書粉絲專頁
海軍陸戰隊防空警衛群轄有雙聯裝刺針飛彈武器系統、檞樹飛彈車等裝備，是軍區主要防空兵力。圖僅示意，圖中人物與報導內容無關。圖／取自海軍陸戰隊臉書粉絲專頁

位於高雄海軍左營軍區內的陸戰隊防空營，今日下午肇發一起士官上吊自傷已遂案，人員被送往軍醫院進行搶救，目前恢復心跳。全案正由海軍司令部與陸戰隊指揮部成立專案小組進行調查，肇因尚不清楚

陸戰隊防空警衛群轄有雙聯裝刺針飛彈武器系統、檞樹飛彈車等裝備，是軍區主要防空兵力。這名士官經搶救恢復心跳，目前仍在加護病房搶救中，陸戰隊已通知家屬。

左營軍區日前甫肇發遭退役人員闖入案，陸戰隊衛哨遭到懲處，今日下午14時15分許發生這項自戕案，軍方低調，只稱一切仍在調查中，目前先全力搶救士官生命。

海軍陸戰隊指揮部稍早發出新聞稿表示，所屬隊員於營內疑似自我傷害，經同仁發現即刻實施急救，並緊急送往國軍高雄總醫院左營分院搶救，同時通知家屬，經救治後恢復心跳，已轉往加護病房觀察。

海軍陸戰隊指揮部進一步表示，司令部及陸戰隊已成立專案小組調查，並責派專人陪伴家屬，協請醫院給予最完善的醫療照護；另將援引為案例，通令各單位持續強化官兵生命教育，以防杜類案再生。

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陸戰隊 軍區

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