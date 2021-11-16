劍翔無人機發動機透過陸商取得？中科院：有陸資就解約

中科院「劍翔」群攻無人機被列國防部「海空提升戰力」特別預算重要項目，大型的「騰雲」無人機也在測試中，將更改構型。中科院近期向奧地利Rotax公司採購無人機發動機，遭控是透過大陸的彼岸控股公司取得國防無人機的引擎配件，但中科院澄清，採購品項是奧地利產製，非涉陸資或陸製品。

奧地利Rotax公司是國際輕型航空發動機大廠，生產的Rotax-914引擎被發現裝配在土耳其軍用無人機TB2，以及伊朗革命衛隊使用之「Schahed 129」無人機；中國大陸的彩虹-4無人機也裝配該公司生產的ROTAX-914型活塞發動機。但Rotax發言人澄清，該公司製造的引擎主要用於賽車及輕型飛機，販售對象為「國際經銷商」。

有消息來源指控，在國情緊張時刻，中科院續透過Rotax引擎中國大陸市場總代理彼岸控股公司，向Rotax採購國防無人機使用的引擎及配件，指控者聲稱，這家彼岸公司受到中共監控，而中科院必須提供裝備「最終使用聲明書」給這家由中共監控的控股公司。

據查，彼岸控股有限公司成立於1998年，主要經營三個業務，分別為熱成像產品及服務、自穩定成像產品及服務和通用航空產品及服務。

但中科院發出聲明表示，該院採購均嚴格禁止陸資與陸製品；為確保國防機密安全，已訂開標前，陸資背景及陸製品查核，驗收階段，拆解裝備確認無陸製品；交付軍方前，完成全系統資安檢測等防範措施。

中科院指出，此案採購於9月開標委託國內公司辦理採購作業，原產地為奧地利，非屬陸資或陸製產品。而此案採購作業均依規定辦理，後續將確實要求廠商依契約履行，如經查確有使用陸資或陸製品等違失事實，中科院將解除契約。