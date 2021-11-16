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台聯批陸軍通訊設備120公斤不適作戰 中科院：分3人揹

聯合報 / 記者丘采薇洪哲政／台北即時報導

台聯今舉行記者會爆料，指中科院以超過8億元的金額將採購490套「野戰交換機主機」，每套裝備重達120公斤，根本不適合野外作戰，質疑有立委介入施壓；中科院今天發新聞稿澄清，強調為提高裝備機動性，該系統採用通信主機，手工具箱及電源系統等3個攜型箱方式執行，每箱小於40公斤，符合勞安法「每人背負不得超過40公斤」之規定，3箱組合後低於115公分。換句話說，每套分3人揹。

台聯今天表示，國軍部隊現行使用的KY-32型野戰數位交換機於2003年撥裝，使用迄今已18年。陸軍司令部2021年7月公告，委託國家中山科學研究院產製379套新型野戰數位交換機，總金額9億8499萬元，該案已於5月24日決標，全案預計2023年12月31日前完成。日前中科院於2021年11月9日對外公告招標文件，將採購490套野戰交換機主機及相關配件，總金額超過8億元。台聯接獲密報，指「野戰交換機主機」採購內容規畫四個總重大約120公斤、總高度約115公分的設備攜行箱（交換機攜行箱、配件攜行箱、電源系統攜行箱及一個查修工具箱）。前後的設備相差達3倍。

台聯秘書長周倪安表示，近期中科院接受陸軍委託辦理「野戰數位交換機」換裝，全案計產製490套新型野戰數位交換機，總金額約9億8499萬元，預計在2023年12月31日前完成。此計畫於2021年至2023年間委託中科院擔任主合約商，換裝後預期有利系統整合、提高路由靈活度，也能降低架設難度、提升介面操作使用的便利性，有效強化指揮管制。但在多方壓力下，迫使中科院規畫採用竣為設備並按其設備性能來撰擬規格書，所規畫之設備卻是重量重、體積大、耗電量高、組成件數繁多、外接至少7件配件，完全不符合室外野戰環境操作。

中科院表示，該案採購規格，係根據軍種整規書、委製協議書及系統規格書等核定文件辦理採購。為提高裝備機動性，本系統採用通信主機，手工具箱及電源系統等3個攜型箱方式執行，每箱小於40公斤，符合勞安法「每人背負不得超過40公斤」之規定，3箱組合後低於115公分。

中科院也說，為滿足野外環境操作，該案裝備需符合「MIL-STD-810G」環境規格，也就是包含高低溫、濕度、震動、雨淋、1.2公尺防跌落及鹽霧等測試要求，得標商須出具財團法人全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation，TAF）測試合格證明。

中科院也說，該購案採最有利標評選及實機驗證測試方式辦理，過程由各界組成之評選委員會以公平、公正方式審定，非為特定廠商量身打造。

中科院 台聯 陸軍

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