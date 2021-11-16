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首支F16V聯隊接裝最後預演 音爆特技 航空迷大呼過癮

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
蔡英文總統後天到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，戰機編隊飛行，展現精湛飛行技術。圖／航空迷提供
蔡英文總統後天到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，戰機編隊飛行，展現精湛飛行技術。圖／航空迷提供

蔡英文總統後天將到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，司令熊厚基上將親自驗收，戰機、雷虎特技小組低空飛行，展現精湛飛行技術，其中單機超音速音爆飛行，表演翻滾、倒飛、俯衝、360度轉彎等高難度動作，讓航空迷感受震撼刺耳音響，目睹戰機英姿，飛行員高超技術，大呼過癮。

4次全兵力預演結束，不少航空迷近日守在基地外水上鄉農田，捕捉F-16V戰技飛行精彩畫面，嘉義基地周邊賞機景點不少，但就在航道下方，緊鄰台一線的白人牙膏觀光工廠，因有停車和休閒之便，也成了欣賞戰機起降絕佳地點。

為拍下首支F-16V作戰聯隊接裝成軍精彩歷史畫面，不少航空迷到基地周邊，辛苦在田間小路穿梭，尋找最佳拍攝觀機景點，提早卡位，近距離目睹戰機英姿。

除嘉市育人路底、玉山路底、大溪厝一帶，以及水上鄉靠近機場的多條產業道路是航空迷流連之地，白人牙膏觀光工廠就在飛機進場航道下方，擁有極佳視野，加上寬闊停車場，還有豐富休閒設施，也成了航空迷或親子觀機拍照熱點。

空軍第四聯隊下轄三個作戰中隊，擔綱飛行戰技表演飛官，都是精心挑選，菁英中的菁英，接裝典禮採四架「手指隊形」編隊飛行，共16架，還有從高雄飛來的5架雷虎小組教練機，最後壓軸噴煙衝場表演。

戰機在500英呎低空編隊表演，應變空間、時間少，難度高，必須熟練飛行戰技。後天上午F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮，包括恭迎大閱官、空中分列式暨單機性能展示、地面部隊校閱及成果展示。

高雄飛來的5架雷虎小組教練機，最後衝場表演。圖／航空迷提供
高雄飛來的5架雷虎小組教練機，最後衝場表演。圖／航空迷提供
蔡英文總統後天將到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，航空迷在基地外農田卡位觀賞，目睹戰機英姿，飛行員高超技術，大呼過癮。圖／航空迷提供
蔡英文總統後天將到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，航空迷在基地外農田卡位觀賞，目睹戰機英姿，飛行員高超技術，大呼過癮。圖／航空迷提供
蔡英文總統後天將到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，航空迷在基地外農田卡位觀賞，目睹戰機英姿，飛行員高超技術，大呼過癮。圖／航空迷提供
蔡英文總統後天將到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，航空迷在基地外農田卡位觀賞，目睹戰機英姿，飛行員高超技術，大呼過癮。圖／航空迷提供
蔡英文總統後天到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，戰機編隊飛行，展現精湛飛行技術。圖／航空迷提供
蔡英文總統後天到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，戰機編隊飛行，展現精湛飛行技術。圖／航空迷提供
高雄飛來的5架雷虎小組教練機，最後衝場表演。圖／航空迷提供
高雄飛來的5架雷虎小組教練機，最後衝場表演。圖／航空迷提供
蔡英文總統後天到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，戰機編隊飛行，展現精湛飛行技術。圖／航空迷提供
蔡英文總統後天到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，戰機編隊飛行，展現精湛飛行技術。圖／航空迷提供
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