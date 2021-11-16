拜習會登場 外交部重申：持續密切關注美中雙方互動

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平今天上午舉行視訊會議，我外交部發言人歐江安重申，會持續密切關注美中雙方互動情形。

歐江安今天在線上例行記者會回應媒體有關拜習會的提問，答覆和過去幾天相同；她表示，外交部有充分掌握，美方已事前向我方進行簡報，也承諾會循例在會後向我方說明相關情形，但基於台美交往慣例，關於美方簡報人員、時間、內容等具體細節，外交部無法進一步對外透露。

歐江安說，台美關係密切友好，互信深厚，且溝通管道非常暢通；拜登政府也多次重申美國對台灣承諾堅若磐石，外交部會持續密切關注美中雙方互動情形，且會在台灣與美國既有的深厚友好基礎上，穩健持續推進雙方的全球夥伴關係。

有關本報報導台美資深官員本周在華府對話，包括「美台政治軍事對話」和「國防檢討會談」，且今年將採「併會」方式進行。歐江安表示，有注意到相關報導，但對於台美是否舉行資深官員會議，外交部在此僅重申，台美關係緊密友好，官員互動密切，雙方有多層次、多管道的對話機制，就共同關切與合作議題進行深入且廣泛討論。

歐江安說，對於相關交往互動的具體細節，基於台美互信及交往慣例，外交部不便對外透露。

政大外交系副教授黃奎博指出，台美之間國安領域資深官員的溝通管道眾多，但不宜混為一談；政軍對話是外交部主導，國防檢討會談由國防部主導，性質確有不同，現放在一起舉行，即使如傳聞是美方要求合併舉辦，仍讓人有為辦而辦之感。黃奎博並說，不排除是我方希望持續對內宣傳台美關係堅若磐石，因此希望能延續兩場會談，而美方才建議合併舉辦。