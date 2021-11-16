快訊

1997年接機上校感動落淚 軍購20年苦等背後是美中台糾葛

52.6萬戶新屋過半非自住 巢運：蔡英文執政有錢人更多房

拜習會登場 外交部重申：持續密切關注美中雙方互動

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平今天上午舉行視訊會議，我外交部發言人歐江安重申，會持續密切關注美中雙方互動情形。

歐江安今天在線上例行記者會回應媒體有關拜習會的提問，答覆和過去幾天相同；她表示，外交部有充分掌握，美方已事前向我方進行簡報，也承諾會循例在會後向我方說明相關情形，但基於台美交往慣例，關於美方簡報人員、時間、內容等具體細節，外交部無法進一步對外透露。

歐江安說，台美關係密切友好，互信深厚，且溝通管道非常暢通；拜登政府也多次重申美國對台灣承諾堅若磐石，外交部會持續密切關注美中雙方互動情形，且會在台灣與美國既有的深厚友好基礎上，穩健持續推進雙方的全球夥伴關係。

有關本報報導台美資深官員本周在華府對話，包括「美台政治軍事對話」和「國防檢討會談」，且今年將採「併會」方式進行。歐江安表示，有注意到相關報導，但對於台美是否舉行資深官員會議，外交部在此僅重申，台美關係緊密友好，官員互動密切，雙方有多層次、多管道的對話機制，就共同關切與合作議題進行深入且廣泛討論。

歐江安說，對於相關交往互動的具體細節，基於台美互信及交往慣例，外交部不便對外透露。

政大外交系副教授黃奎博指出，台美之間國安領域資深官員的溝通管道眾多，但不宜混為一談；政軍對話是外交部主導，國防檢討會談由國防部主導，性質確有不同，現放在一起舉行，即使如傳聞是美方要求合併舉辦，仍讓人有為辦而辦之感。黃奎博並說，不排除是我方希望持續對內宣傳台美關係堅若磐石，因此希望能延續兩場會談，而美方才建議合併舉辦。

外交部 美國 台美關係

延伸閱讀

中美各有哪些人 陪同習近平與拜登出席視訊峰會？

拜習會登場 江啟臣：盼拜登傳達美國一貫對台政策

拜登：我們有責任確保兩國關係不會演變為公開衝突

拜習線上會晤登場 美中均盼「管控」關係

相關新聞

首支F16V聯隊接裝最後預演 音爆特技 航空迷大呼過癮

蔡英文總統後天將到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，上午最後一次全兵力預演，司令熊...

拜習會登場 外交部重申：持續密切關注美中雙方互動

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平今天上午舉行視訊會議，我外交部發言人歐江安重申，會持續密切關注美中雙方互動情形。

國軍飛行員荒 立法院疾呼：別只想買戰機 先解決問題

國軍空勤人員因國民普遍近視而難尋，因共機挑釁空防，飛行員戰備壓力高、風險高，立法院披露，「國軍飛行人員暨飛行學官(員、生...

潛艦國造原型艦上午順利安放龍骨 劉志斌：注意保密

海軍司令部今天上午表示，潛艦國造籌建案，台船公司今(110)年度已依合約節點達到安放龍骨的條件，上午由海軍司令劉志斌及台...

台美「國防政策會議」在美登場 洽談安全合作事務

美「中」線上「拜習會」登場，旅美專家日前披露台美「國防政策會議」（Defense Review Talks，簡稱DRTs...

【F-16漫長等待】1997年接機上校感動落淚 軍購20年苦等背後是美中台糾葛

1997年4月14日，嘉義機場南方雲層中鑽出兩個小黑點，隨著它們在雷達導引下接近，可以看出不是平日常見的F-5，而是從未現身台灣的F-16。負責F-16專案計畫的組長田在勱上校，在跑道頭看著飛機順利著陸，當場眼淚掉了下來。田在勱落淚其來有自，我國第一次表達申購F-16意願，是美國斷交前的1977年。歷經二十年努力，終於夢想成真。此後四分之一世紀以來，F-16都是國軍捍衛台海空域的主力，隨著機隊性能提升與數量增加，所占的比重愈來愈高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。