國軍飛行員荒 立法院疾呼：別只想買戰機 先解決問題

國軍空勤人員因國民普遍近視而難尋，因共機挑釁空防，飛行員戰備壓力高、風險高，立法院披露，「國軍飛行人員暨飛行學官(員、生)角膜屈光雷射手術專案計畫，今年實施構想對象，將修訂擴及陸、海、空三軍飛行人員，包括現役飛行軍官、飛行學官、員、生，及預劃報考飛行常備軍官班的人員，希望廣拓飛官來源；立法院也建議空軍，一心想擴充戰鬥機數量、甚至增加新的戰鬥機聯隊時，應該先想辦法解決飛行員人數偏低問題。

中正國防幹部預備學校月前公告「110學年度高中部新生甄選入學錄取結果」，各軍種最低錄取總成績，空軍飛行預備生僅20.5分與空軍地勤預備生相差70分，遭網友譏諷「只要視力、不要智力 」。國防部解釋此舉是為尋找合格空勤體格者，尤其是飛行生兩眼裸視須在0.8(含)以上。

空軍F-16V戰機聯隊即將成軍，立法院法制局建議，有學者研究發現，全球近視人口現約有26.2億人，至西元2050年將高達約47.58億人。高近視人口導致甄選飛行人力來源不足的問題，各先進國家對此亦深感困擾。因此，美國早就接受海軍飛行員以雷射手術矯正近視。

立法院進一步表示，我國為提供國軍飛行人員「視力矯正」額外選項，廣拓招生來源，國防部已於106年12月啟動「國軍飛行人員暨飛行學官(員、生)角膜屈光雷射手術專案計畫 」，今年這項計畫的實施構想對象，將修訂擴及陸、海、空三軍飛行人員，包括現役飛行軍官、飛行學官(員、生)，及預劃報考飛行常備軍官班的人員。因此，為建立明確規範，靈活飛行人力運用效益，國軍飛行人員視力矯正的額外選項，即角膜屈光雷射手術項目，宜納入國軍航空醫務教範規範。

立法院同時表示，依「國軍部隊教育訓練勤務作戰實施準則」第14條規定：「飛行人員高G耐力訓練，應符合空勤體位，經評估生理狀況無危安之虞方得施訓，完訓後十二小時不得飛行。」國軍飛行員屬於高危險性職業，即使沒有戰爭，飛行員也會因為機械故障、天候、操作不當等因素而失事墜毀。近年來共機頻密擾台，據國防部提供立法院有關共機侵擾我國「防空識別區」的資料顯示，109年計2900餘架次，今年起更為頻繁。

立法院說，國軍依「經常戰備時期突發狀況處置規定」，均須派遣適當的空中兵力應處，長期下來，空軍飛行員所必須承受的高風險、高壓力，相較於日常教育訓練勤務的負荷強度更高。有論者謂我國空軍飛行員的「座艙比 」長期偏低，空軍一心想擴充戰鬥機數量、甚至增加新的戰鬥機聯隊時，應該先想辦法解決飛行員人數偏低問題。因此，主管機關允宜審慎評估現行「座艙比」標準的合宜性，以提升空軍戰機在高度壓力環境下的應處運用彈性。