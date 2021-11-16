台美「國防政策會議」在美登場 洽談安全合作事務

美「中」線上「拜習會」登場，旅美專家日前披露台美「國防政策會議」（Defense Review Talks，簡稱DRTs）本周也在美召開，據了解我國由國防部副部長柏鴻輝率隊與會；而美方按慣例則應由美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納 (Ratner)等官員與會。

台海安全中心主任梅復興日前在本報為文披露，國軍新一波向美國申購的軍備，一般預期最快也將需待本月中旬在美國舉行的年度「國防政策會議」時才會開始討論。而台美雙方目前也都在就此議題做準備。他同時披露空軍計畫提出採購6架能偵測共軍匿蹤戰機的E-2D AHE預警機。

他上午進一步表示，台美「國防政策會議」談什麼當然還不知道，但每年的議程都會涵蓋各種軍事合作議題，不限於軍購。尤其今年台海安全高度受到矚目，他研判雙方應該會洽談不少與軍售無關的安全合作方案。

至於出席官員，依慣例，美方主要代表應該還是美國國防部印太安全事務助理部長Ely Ratner。同時，美國國安會負責台灣事務的官員，如「中國」、台灣蒙古事務主任都可能可能會參加。

台美在軍事上高層的重要對話，包括「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）、「國防檢討會談」（Defense Review Talks）、「安全合作會談」（Security Cooperation Talks）等。