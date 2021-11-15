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影／今桃機舉辦實兵反恐演習 爆破、槍聲震撼整個航廈

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
演習模擬暴徒持槍挾持人質，警方出動保一總隊維安特勤警力及桃園市警局特警順利制伏暴徒。圖／桃園機場公司提供
演習模擬暴徒持槍挾持人質，警方出動保一總隊維安特勤警力及桃園市警局特警順利制伏暴徒。圖／桃園機場公司提供

機場的安全是十分重要的，世界各國均十分重視機場的維安，對於防範恐怖攻擊的準備從不鬆懈，桃園機場公司為強化機場反恐應變能力，今日聯合內政部警政署、航空警察局、保一總隊，以及台北、新北、桃園3市警察局與中華航空、機場保全等單位於第二航廈出境大廳舉辦重大人為危安及恐怖攻擊應變演習。今年演習參考國際恐攻案例，模擬處置疑似爆裂物、暴徒持槍挾持旅客與炸彈攻擊等狀況，透過實兵演習即時處置，驗證反恐緊急應變能力與強化與中央地方治安單位的協調與聯防機制。

本次演習模擬多名暴徒偽裝成旅客，於辦理出境手續時託運夾藏炸彈的行李，意圖起飛後挾持航機進行自殺攻擊。經地勤人員察覺異狀後通報航警盤查，引發暴徒反抗並引爆預藏炸藥，造成報到櫃台多人受傷，暴徒並持槍挾持人質與警方對峙，在保一總隊維安特勤警力及桃園市特警支援下制伏暴徒並順利救出人質後，由桃園機場消防救護團隊救護傷患及後送。演習現場的爆破及槍聲震撼航廈出境大廳。

機場公司總經理但昭璧表示，桃園國際機場列屬重要國家關鍵基礎設施，過去反恐演習只由駐在機場單位參演，這次以聯防的觀念，擴大與警政署聯合辦理，納入維安特勤隊，更結合桃園市警察局特勤武裝警力以實兵全裝備在航廈演練，對於確保國際機場飛航安全及提升關鍵基礎設施防護能力，有極大助益。但昭璧總經理感謝國安局、法務部調查局、交通部指導，以及警政署、桃園市、台北市、新北市警察局、航空警察局、保一總隊等單位全力配合預演與高司演練，動員超過110名演習人力，透過更貼近實戰的演練，驗證機場各單位與外部警力即時應處能力，展現中央、地方與機場之充分協調合作，提升桃園機場恐攻災害應變的能力，相關經驗也可提供國內各機場參考。

機場公司指出，今天舉辦的演習已事先規畫並多次演練，演習區域周邊也派保全人員提醒疏導，不影響旅客報到及機場營運。演習開始前已透過公告及航廈廣播，提醒旅客及工作人員，避免造成不必要的恐慌與誤會。

參與演習單位會後立即召開會議並針對可改善之事項進行討論，民航局簡任技正吳英立（左起）、交通部科員黃伯晟、機場公司總經理但昭璧、警政署副組長陳文龍、航空警察局副局長余ㄧ縣，一同與會期能持續精進。圖／桃園機場公司提供
參與演習單位會後立即召開會議並針對可改善之事項進行討論，民航局簡任技正吳英立（左起）、交通部科員黃伯晟、機場公司總經理但昭璧、警政署副組長陳文龍、航空警察局副局長余ㄧ縣，一同與會期能持續精進。圖／桃園機場公司提供
航廈內出現疑似爆裂物，航警局出動防爆小組即時進行處置。圖／桃園機場公司提供
航廈內出現疑似爆裂物，航警局出動防爆小組即時進行處置。圖／桃園機場公司提供
機場公司總經理但昭璧表示，本次反恐演習以聯防觀念，擴大與警政署聯合辦理，納入維安特勤隊等武裝警力實兵全裝備演練，對提升機場安全有極大助益。圖／桃園機場公司提供
機場公司總經理但昭璧表示，本次反恐演習以聯防觀念，擴大與警政署聯合辦理，納入維安特勤隊等武裝警力實兵全裝備演練，對提升機場安全有極大助益。圖／桃園機場公司提供
演習模擬暴徒在航廈引爆炸彈造成多人受傷，機場消防救護團隊趕往救護傷患及協助後送。圖／桃園機場公司提供
演習模擬暴徒在航廈引爆炸彈造成多人受傷，機場消防救護團隊趕往救護傷患及協助後送。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 演習 警察

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