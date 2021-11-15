軍區衛哨遭退役軍人持假證件突穿 陸戰隊：懲處失職者

海軍左營軍區驚傳遭退役少校持假證件闖入，海軍陸戰隊今天表示，初步全面清查闖入者步行可能行經路線的軍方單位，並無門窗毁損及物品遺失等情，該部已檢討疏責人員懲處。

據了解，一名已退役的陳姓少校周五（12日）晚間，持假造的海軍校準部證件先闖過海陸官兵把守的衛哨進入左營軍區，再翻牆進入海軍教育訓練暨準則發展指揮部辦公室，直到深夜12時離開。

而當陳某重施故技要自大門衛哨離開軍區時，衞哨覺得有異因此打電話詢問教準部值日官確認人員之際，陳某即逃逸脫身，但留下隨身提袋與身份證。衛哨當即向轄區左營分局四海派出所報案，以違反「要塞堡壘地帶法」及「偽照文書」等罪嫌控告陳某。

傳這名陳姓少校因不當借貸遭軍方查獲，因此打報告退伍。國防部聞訊表示關切。

海軍陸戰隊指揮部今(15)日表示，海軍教準部退伍陳姓民人於本（11）月12日23時27分，持偽證步行進入左營營區，13日零時24分由門哨衛兵查獲，單位即將相關事證函送憲警偵辦，後續陸戰隊將全力配合調查並追究相關責任。

海軍陸戰隊指揮部進一步表示，經初步全面清查陳某步行可能行經路線的單位，辦公處所均已上鎖，且並無門窗毁損及物品遺失等情，後續將全力配合檢調單位偵辦。

海軍陸戰隊指揮部強調，該部已檢討疏責人員懲處，並全面強化辨證及複式檢查機制，納入衛哨勤務訓練及案例宣教，並通令各單位強化門禁管制作為，杜絕類案再生。