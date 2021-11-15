獨／反斬首 愛國者飛彈返防北台重現首都防空鐵三角
為反制共軍機艦「遠海長航」繞越東部調防東部的愛國者飛彈連，現因應中共「東海防空識別區」共機頻繁出沒，均已回防。大台北恢復新店、南港、萬里愛國者三角拱衛首都部署。萬里連同時兼負東北、東南方「反戰機」、「反飛彈」的戰備追監任務，嚴密北台政經中樞防務。
因應共機持續挑釁我空防，國防部參謀本部去年起下令調整各作戰區防空火力，其中又以中樞防務所涉淡水河口至北海岸一線為重點。
我國採購愛國者二型飛彈之初，即部署新店、南港、萬里，其中萬里連「反飛彈」任務性質不高，主要是因應東北角防空需求，防止共機繞越入侵，兼負「反戰機」任務。但兩年前因應共軍「遠海長航」繞越我東岸，萬里連機動調防東部，部分發射排進駐重要機場。如今宜花東地區已陸續進駐天弓三型防空飛彈，已執行「愛二提升、接裝愛三」的愛國者飛彈陸續返防。
據指出，共機不但頻繁在西南防空識別區進行操演，台灣東北面在中共所畫設的「東海防空識別區」也有頻繁活動，只是情勢複雜，同時有美、日甚至俄軍機活動。愛國者飛彈重新進駐萬里陣地，開啟雷達兼負「反戰機」任務，飛彈追監東北部空域情態。
去年10月至今年2月間，國防部參謀本部除大幅修訂「經常戰備時期突發狀況處置規定」與「台澎防衛作戰國軍戰備規定」（固安作戰計畫），要時要求各作戰區調整防空部署，尤其是中樞防衛淡水河防至北海岸一線的防空，鞏固中樞防務，嚴密「反斬首」任務。
淡水北海岸至金山一線原即部署有面對台灣海峽的鷹式、天弓二型防空飛彈，東北面原有金山連的鷹式飛彈，現已除役，愛國者飛彈返防萬里，補強北台東北面防空戰力。
愛國者三型（PAC-3）飛彈主任務是反飛彈，但同時也有反戰機的能量，對飛機作戰時的最大有效射程70公里，對戰術彈道飛彈作戰射程是30公里，發射排配備的AN/MPQ-53雷達搜索距離可達100公里，可同時追蹤100個在空目標，並引導8枚飛彈攻擊3到5個目標。空軍愛國者飛彈連目前仍以愛三搭配愛二進行部署，萬里連彈架與雷達部署，顯示同時監控東北與東南空域。
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