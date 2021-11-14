一百套岸置魚叉飛彈人力哪來？ 老舊低效兵力將遭檢討

國防部推動「海空戰力提升」特別預算，向立法院報告表示，國軍現已無其他特別預算案規劃，而全案所需兵力，除海軍採購魚叉岸置反艦飛彈系統由老舊低效兵力及不敷維護成本裝備釋出人力檢討支應外，其餘皆可在國軍21.5萬總員額內制定合理編裝，不增加人力需求。

但軍方高層表示，未來「潛艦國造」原型艦若通過測試成軍，後續艦建造將仍朝編列特別預算案支應。

國防部在「海空戰力提升」特別預算將進行中的5項持續案自年度一般公務預算中抽出，改編列特別預算。其中包括美方要求我一次購足100套的魚叉岸防飛彈系統。

國防部向立委表示，「海空戰力提升」特別預算，納列執行中技術成熟，可快速量產的武器裝備，同時可兼顧原公務預算執行的運用彈性，使有限國防資源發揮最大效益，達成建軍備戰目標。而國軍建軍規劃係依敵情威脅、聯合戰力規劃優序及兵力整 建計畫期程推動，並依國防財力中、長期推估，編列所需預算分年、分期獲得。

至於提升海空戰力專案所需人力，國防部說，除海軍岸置反艦飛彈系統已規劃由老舊低效兵力及不敷維護成本裝備釋出人力檢討外，其餘海軍沱江級艦、空軍陸基及無人攻擊載具、陸軍劍2飛彈，均由母體單位實施武器更新換代，無增加人力需求。而後續武器獲裝部署，將視實際操作教範人力基準，在國軍21.5萬總員額內制定合理編裝。

對除此次特別預算案外，目前仍在執行期程中的國防特別預算，已有F-16C/D新式戰機採購特別預算案，過去也曾傳國防部將以特別預算方式編列「提升後備戰力」專案，但國防部表示，「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」已於9月16日由行政院函送立法院審議中；另新式戰機採購特別預算案，前於108年立法通過，並於109年起執行。而國軍建軍規劃均依「聯合戰力規劃」優先順序及「兵力整建計畫」據以推動，以提升總體戰力，目前無其他特別預算案的軍事採購規劃。