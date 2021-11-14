聽新聞
test
0:00 / 0:00
海軍沱江級塔江艦成軍 我對德國採購艦用T-MASS干擾彈
陸軍司令部日前公布軍購決標案，耗資7095萬6768元對德國採購一批干擾彈，全案由德國商萊茵金屬（Rheinmetall Waffe munition Gmbh）公司得標。據指出，是海軍沱江級艦用的T-MASS干擾彈。
中科院為沱江級艦用的T-MASS干擾彈系統，是以德國萊茵金屬的「多彈種軟殺系統」(Multi Ammunition Softkill Systen,MASS)基礎研改，施放時會同時打出12枚干擾彈，在半空炸開後施放特殊煙幕，用以影響敵武器上的光學設備，使飛彈尋標器失效。
陸軍司令部公布標案顯示，這項購案履約期間是即日起至明（111）年11月底前結束，由陸軍透過駐在法國的國防部駐歐採購組進行採購。而海彈彈藥之所以由陸軍司令部採購，因三軍通用彈藥均由陸勤部負責。沱江級精進型的塔江艦成軍後，後續艦將陸續下水，研判是為沱江級艦所採購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言