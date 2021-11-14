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海軍沱江級塔江艦成軍 我對德國採購艦用T-MASS干擾彈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
沱江艦發射T-MASS干擾彈。本報資料照片
沱江艦發射T-MASS干擾彈。本報資料照片

陸軍司令部日前公布軍購決標案，耗資7095萬6768元對德國採購一批干擾彈，全案由德國商萊茵金屬（Rheinmetall Waffe munition Gmbh）公司得標。據指出，是海軍沱江級艦用的T-MASS干擾彈。

中科院為沱江級艦用的T-MASS干擾彈系統，是以德國萊茵金屬的「多彈種軟殺系統」(Multi Ammunition Softkill Systen,MASS)基礎研改，施放時會同時打出12枚干擾彈，在半空炸開後施放特殊煙幕，用以影響敵武器上的光學設備，使飛彈尋標器失效。

陸軍司令部公布標案顯示，這項購案履約期間是即日起至明（111）年11月底前結束，由陸軍透過駐在法國的國防部駐歐採購組進行採購。而海彈彈藥之所以由陸軍司令部採購，因三軍通用彈藥均由陸勤部負責。沱江級精進型的塔江艦成軍後，後續艦將陸續下水，研判是為沱江級艦所採購。

海軍沱江級塔江艦成軍，我日前對德國採購一批艦用T-MASS干擾彈決標。圖／取自政府採購標案網頁
海軍沱江級塔江艦成軍，我日前對德國採購一批艦用T-MASS干擾彈決標。圖／取自政府採購標案網頁

陸軍 德國 塔江

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