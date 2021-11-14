海軍沱江級塔江艦成軍 我對德國採購艦用T-MASS干擾彈

中共在內外政治壓力下，不斷配合各種文攻武嚇手段深化對台灣的軍事恫嚇，台海風雲日緊。美國對此高度警惕，並一再對我示警，認為2027年前北京就有可能對武力犯台或至少以武逼和（迫使台北接受談判）。美台雙方也都在努力設法強化防衛力量，以嚇阻中共的軍事冒進。

2021-11-12 13:52