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新制軍事訓練役下部隊 八百役男首參演國軍實兵操演

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「國軍戰備任務訓練」中在裝甲車前集合的軍事訓練役男，他們與常備志願役官兵不同的是，戴著Ｍ1鋼盔。圖／85D提供
「國軍戰備任務訓練」中在裝甲車前集合的軍事訓練役男，他們與常備志願役官兵不同的是，戴著Ｍ1鋼盔。圖／85D提供

國軍戰備任務訓練」日前甫收操，軍方透露，此次「戰備周」操演首次動員八百多位軍事訓練役男參與指揮所演練、戰力保存等演練課目，成效良好。未來國軍部隊各式例行操演、下基地，都將看得到軍事訓練役男身影。

國防部9月底下令，為讓役男在國家遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起試行新版軍事訓練役，役男完成5周新兵訓練後，須抽籤「下部隊」11周，視為常備部隊接受管理、隨部隊操演，同時落實外島籤，新制自常備兵役軍事訓練第132梯次開始試行。

新制首批完訓的軍事訓練役男日前參與戰備周操演，在穿著戰鬥個裝的志願役部隊中，戴著舊式M1鋼盔的軍事訓練役男極易辨識，被追蹤的軍事愛好者攝身參演身影。役男乘坐裝甲車機動，擔任戰車機槍兵，在原野上集合的身影，悉數被記錄下來。

陸軍指出，此次「國軍戰備任務訓練」納編軍事訓練役男參與實兵演練計有澎防部，機步269、234、333旅，裝甲542旅及21、43、58砲指部，53工兵群等9個單位，參演役男計800餘員。 而戰備任務訓練期間，役男由各單位建制幹部指揮，並參與指揮所演練、戰力保存等演練課目。

「國軍戰備任務訓練」中，軍事訓練役男（戴Ｍ1鋼盔者）乘坐甲車實施機動。圖／85D提供
「國軍戰備任務訓練」中，軍事訓練役男（戴Ｍ1鋼盔者）乘坐甲車實施機動。圖／85D提供
「國軍戰備任務訓練」中在戰車上擔任機槍兵的軍事訓練役男，他們仍使用舊式M1鋼盔。圖／85D提供
「國軍戰備任務訓練」中在戰車上擔任機槍兵的軍事訓練役男，他們仍使用舊式M1鋼盔。圖／85D提供

役男 國軍 國防部

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