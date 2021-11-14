新制軍事訓練役下部隊 八百役男首參演國軍實兵操演

「國軍戰備任務訓練」日前甫收操，軍方透露，此次「戰備周」操演首次動員八百多位軍事訓練役男參與指揮所演練、戰力保存等演練課目，成效良好。未來國軍部隊各式例行操演、下基地，都將看得到軍事訓練役男身影。

國防部9月底下令，為讓役男在國家遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起試行新版軍事訓練役，役男完成5周新兵訓練後，須抽籤「下部隊」11周，視為常備部隊接受管理、隨部隊操演，同時落實外島籤，新制自常備兵役軍事訓練第132梯次開始試行。

新制首批完訓的軍事訓練役男日前參與戰備周操演，在穿著戰鬥個裝的志願役部隊中，戴著舊式M1鋼盔的軍事訓練役男極易辨識，被追蹤的軍事愛好者攝身參演身影。役男乘坐裝甲車機動，擔任戰車機槍兵，在原野上集合的身影，悉數被記錄下來。