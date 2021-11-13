第二海巡隊再添生力軍 35噸巡防救難艇淡水交船
海巡署艦隊分署持續籌建「海巡艦艇發展計畫」規劃建造52艘35噸級巡防救難艇，日前第14艘新造巡防艇PP-3598艇完成驗收，並於昨日開抵淡水第二漁港海巡公務碼頭，成為第二（淡水）海巡隊生力軍。
艦隊分署表示，新採購的新型35級巡防艇，是由二部高速主機及噴水式推進器，最高航速可達45節，續航力更高到600浬。可即時查處海上可疑目標；或應處危急案件，發揮艦隊快打能量。
第二海巡隊隊長洪文泉表示，第二海巡隊巡弋轄區為海上觀光、遊憩重點海域，轄內包括台北港及林口火力發電廠等重要設施，加上各項治安、保育、護漁、海難救助及病患醫療後送任務頻繁。所以這次所採購的新型35級巡防艇，正可及時應處救援任務及提升海上違法查取締成效；另該艇配備AVX水推控制系統，具有水中指向定位，更能提升救生救難效率。
昨天第14艘新造35噸巡防艇PP-3598艇完成驗收，並返抵淡水第二漁港海巡公務碼頭，成為第二（淡水）海巡隊生力軍，以在未來執行任何突發救助，捍衛我國主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全而努力。
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