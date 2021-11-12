漢翔新式高教機首批種子教官結訓 將成培訓飛行員推手

漢翔公司今天表示，新式高教機空勤人員第一階段結訓典禮今天舉行，由漢翔董事長胡開宏親自頒發結業證書，總計有空軍官校、一聯隊、三聯隊、七聯隊等部隊的六位教官成功結訓，未來可望成為新式高教機首批的飛行種子教官，擔綱起訓練傳承的角色，回到各部隊將成為培訓戰鬥機飛行員的推手。

胡開宏致詞時表示，漢翔秉持重視客戶滿意度，提供客戶最好品質的服務態度，新式高教機的研製成功，除了飛機本身的功能及性能指標精良之外，也需要搭配完備的教育訓練課程讓優秀的飛行員操作順暢，以降低日後風險發生的機率，兩階段的培訓用意即在此。換裝訓練是以從嚴從難的精神訓練種子教官，他對未來的交機充滿期待與信心。

漢翔表示，新式高教機的空勤訓練作業分成兩階段實施，第一階段為期約兩個月，以學科為主，包含基本通識課程與飛行專業課程，從9月13日至10月7日為基本通識課程，包含全機各系統與結構簡介等，總計22項76小時；10月18日至11月12日則為飛行專業課程，包含飛行手冊研讀、緊急操作程序與相關測驗等，總計30項90小時。

漢翔表示，所有參訓學員的完訓學科測驗皆已達到95分以上，顯示學員認真投入的精神與努力的態度，也充分展現六位種子教官具有邁向第二階段實際飛行訓練作業的實力。這次結訓典禮的舉行，代表著新式高教機研製的成功，並經多項測試數據顯示已相當穩定，邁入量產的里程碑，國機國造的任務向前邁進一步。