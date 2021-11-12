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空軍F16V聯隊接裝低空飛行預演 戰機變聰明人也要聰明

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演。圖／航空迷提供
蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演。圖／航空迷提供

蔡英文總統18日將到嘉義縣水上鄉空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演，戰機、雷虎特技小組展現精湛飛行技術，軍方說，低空飛行表演，難度高，接裝升級戰機變聰明，飛行員也要聰明。

四聯隊下轄三個作戰中隊，擔綱飛行戰技表演的飛官，都是精心挑選 菁英中的菁英，接裝典禮採四架「手指隊形」編隊飛行，平日訓練以及執行戰備任務，都在高空，接裝典禮是在500英呎低空，飛行掛彈表演，低空表演反應應變空間、時間少，必須熟練飛行戰技。

升級前、後戰機，駕駛有何不同？飛官說，過去從Ｆ五Ｅ、五Ｆ換裝裝Ｆ16，如同地面開國產轎車，升級開賓士車，現在接裝升級Ｆ16Ｖ，戰機外觀雖相同，但內部儀器電腦晶片、液晶螢幕，讓戰機變聰明，「看得遠、打得準」，駕駛員操控更靈活，人也要變聰明。

航空迷這幾天守在基地外，觀賞Ｆ16Ｖ精彩編隊戰技飛行表演，雷虎小組5架飛機空中噴彩煙、五機密集隊形穿心等精彩特技，安排最後衝場表演，戰機編隊飛行演練英姿，加上雷虎小組演練，上午全兵力預演，讓航空迷大呼過癮。

空軍四聯隊今天完成3次全兵力預演，16日最後一次由司令熊厚基上將預校，將以充足準備，最完美地面校閱及空中表演，迎接三軍統帥總統到來，以高昂士氣精湛飛行戰技，完成接裝典禮。

蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演。圖／航空迷提供
蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演。圖／航空迷提供
蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演，雷虎小組5架飛機空中噴彩煙精彩特技。圖／航空迷提供
蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演，雷虎小組5架飛機空中噴彩煙精彩特技。圖／航空迷提供
蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演。圖／航空迷提供
蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演。圖／航空迷提供
蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演。圖／航空迷提供
蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V ＢLＫ20型戰機的第四聯隊，聯隊上午舉行第三次全兵力預演。圖／航空迷提供

戰機 菁英 空軍

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