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軍友社慰問花東空軍基地

聯合報 / 記者程嘉文╱即時報導
今年4月6日，軍友社赴花東慰問殉職飛官羅尚樺遺孀（中），以及太魯閣號車禍死亡官兵家屬。記者程嘉文╱攝影
今年4月6日，軍友社赴花東慰問殉職飛官羅尚樺遺孀（中），以及太魯閣號車禍死亡官兵家屬。記者程嘉文╱攝影

中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，在空軍司令熊厚基、國防部政戰局長簡士偉陪同下，今天前往台東花蓮空軍基地訪問，感謝官兵捍衛領空、戮力戰訓本務的辛勞。

敬軍團頒發慰問金給空軍花蓮、台東聯隊，並且一併慰勞駐防當地的防空飛彈指揮部單位。軍友社表示，此舉是已故的參謀總長沈一鳴上將先前擔任副部長，陪同李棟樑前往各機場勞軍時，特別建議不能只顧飛行單位，也要照顧到辛苦的防砲單位。

李棟樑逐一頒贈慰問品給在場官兵，包括攝影、司儀等工作人員。他也指示軍友社駐地同仁，如果轄區內有清寒官兵家庭遭遇困難，務必適時伸出援手，台北總社會全力予以支援。他同時並以個人名義捐贈10萬元，由花蓮軍人服務站用於花東地區官兵及眷屬急難慰問，希望能幫助更多的官兵弟兄。

此外，今年3月22日失事殉職的F-5戰機飛官羅尚樺，妻子於9月底生下遺腹女。4月初曾特意到台東慰問家屬的李棟樑，這次再度再補贈一筆滿月賀儀，由空軍台東聯隊代轉，希望羅小妹能夠平安快樂地成長。

軍友社理事長李棟樑慰問空軍第五聯隊。記者程嘉文╱攝影
軍友社理事長李棟樑慰問空軍第五聯隊。記者程嘉文╱攝影
空軍司令熊厚基致贈禮品給防砲部隊官兵。記者程嘉文╱攝影
空軍司令熊厚基致贈禮品給防砲部隊官兵。記者程嘉文╱攝影

空軍 台東 花蓮

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