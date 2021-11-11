軍友社慰問花東空軍基地

中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，在空軍司令熊厚基、國防部政戰局長簡士偉陪同下，今天前往台東、花蓮空軍基地訪問，感謝官兵捍衛領空、戮力戰訓本務的辛勞。

敬軍團頒發慰問金給空軍花蓮、台東聯隊，並且一併慰勞駐防當地的防空飛彈指揮部單位。軍友社表示，此舉是已故的參謀總長沈一鳴上將先前擔任副部長，陪同李棟樑前往各機場勞軍時，特別建議不能只顧飛行單位，也要照顧到辛苦的防砲單位。

李棟樑逐一頒贈慰問品給在場官兵，包括攝影、司儀等工作人員。他也指示軍友社駐地同仁，如果轄區內有清寒官兵家庭遭遇困難，務必適時伸出援手，台北總社會全力予以支援。他同時並以個人名義捐贈10萬元，由花蓮軍人服務站用於花東地區官兵及眷屬急難慰問，希望能幫助更多的官兵弟兄。