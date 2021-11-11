首支接裝F-16V聯隊預演 航迷卡位觀賞戰機雷虎小組演出
蔡英文總統18日將到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型戰機的第四聯隊，昨天上午全兵力預演，戰機、雷虎特技小組輪流升空飛行，展現精湛飛行戰技，航空迷一大早卡位觀賞拍攝，接下來還有2次預演。
空軍司令熊厚基上將署名的邀請卡，寄給嘉義縣市長及立委，18日上午在嘉義基地舉辦F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮，包括恭迎大閱官、空中分列式暨單機性能展示、地面部隊校閱及成果展示。
航空迷說，首次全兵力預演，一次有4架F-16V戰機升空，一共3個梯次，其中1架滯留上空，進行各式展演，倒飛、俯衝等高難度表演，讓人看了大呼過癮，空中分列式超過15架空中兵力展演。
航空迷這幾天守在基地外，觀賞Ｆ16Ｖ精彩編隊戰技飛行表演，雷虎小組5架飛機空中噴彩煙、五機密集隊形穿心等精彩特技，安排最後衝場表演，戰機編隊飛行演練英姿，加上雷虎小組演練，讓航迷大為讚賞。
空軍排定8、10、12日3天預演，16日由司令熊厚基上將預校，以充足準備，最完美地面校閱及空中表演，迎接三軍統帥總統蔡英文到來，以高昂士氣，精湛飛行戰技，完成接裝典禮。
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