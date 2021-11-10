獨／美參議員訪台團下午赴國防部 聽取共軍威懾台海簡報

10月20日，美國防衛新聞（Defence News）刊出楊啟銘（Mikw Yeo）的文章，指出中共解放軍東部戰區在官方微博網站，發布某訓練旅下半年度開訓典禮照片，典禮背景是兩架殲6戰鬥機。作者稱，這是解放軍首度對外發布，他們將1950年代舊式戰機改造成無人機。在距離台灣不遠的兩處機場，包括福建西部山區的連城，以及廣東東北部的興寧，從衛星照片上可看到數十架殲6。這則報導引起外界好奇，中共是否將退役戰機改造，戰時對台灣進行第一波自殺攻擊，消耗我方防空火力。

2021-11-10 08:01