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獨／美參議員訪台團下午赴國防部 聽取共軍威懾台海簡報

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
共同提出「台灣威懾法（Taiwan Deterrence Act）」草案的友台美國共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）率多名參眾議員，下午預定訪問國防部，預料國防部長邱國正應會陪同。圖／路透社、軍聞社
共同提出「台灣威懾法（Taiwan Deterrence Act）」草案的友台美國共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）率多名參眾議員，下午預定訪問國防部，預料國防部長邱國正應會陪同。圖／路透社、軍聞社

共同在美國會提出「台灣威懾法（Taiwan Deterrence Act）」草案的友台共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）率多名參眾議員，由美軍軍官陪同下昨日抵台訪問，行程低調。據指出，柯寧一行今天下午將訪問國防部，由參謀本部情報參謀次長室簡報共軍近期對台威懾現況。預判國防部長邱國正應會陪同。

對美參眾議員團是否訪問國防部，國防部發言人史順文表示，他沒有相關評論。

美國參眾議員昨天搭乘軍機抵台訪問，專機今天自沖繩嘉手納基地飛往日本。傳柯寧此行將於明天離台，除赴國防部了解台海周邊情勢外，也晉見蔡英文總統。

柯寧是共和黨著名的友台參議員，日前在美國聯邦參議院與參議院外交委員會與共和黨籍副主席里契一起提出「台灣威懾法（Taiwan Deterrence Act）」草案，內容旨在「增強跨台海威攝與鞏固台灣防禦中國侵略和脅迫的能力」。

國防部 共和黨 美國

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