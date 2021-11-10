美參眾議員搭軍機抵台 神秘行程聚焦「國防」議題

美國參眾議員昨天搭乘軍機抵台訪問，美國國防部今天證實美國國會議員訪台，並指此行符合美國在台灣關係法之下的義務，據了解，美國參眾議員聚焦「國防」，有重要任務在身，所以這次才會較為低調、神秘，不像以往大張旗鼓，預計明天離台。

知情人士指出，美國參眾議員來台交流，近年來算是頻繁，有時也會跟立法院、直轄市議會交流等，但幾乎都會大張旗鼓，但這次這麼低調，想必有任務在身，據知聚焦在國防，無論是兩岸或對台軍售等，都有可能，參眾議員可能是研擬台灣相關法案，與我方慎重討論，跟以往單純交流有很大不同。

對於參訪團昨晚搭乘海軍行政專機抵台訪問，美國在台協會（AIT）及我國總統府、外交部都相當低調，據悉訪團包括美國共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）等6位，還包括軍官及助理等10餘人。