柯寧等美國參眾議員由軍官陪同訪台 將與蔡總統會面

美國參眾議員昨天搭乘軍機抵台訪問，美國國防部今天證實美國國會議員訪台，並指此行符合美國在台灣關係法之下的義務，也說聯邦議員搭乘美國軍機出訪，是國會代表團的慣例。據悉，訪團包括美國共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）等，參、眾議員共6位，還包括軍官及助理等10餘人，訪團也將與蔡英文總統見面。

對於參訪團昨晚搭乘海軍行政專機抵台訪問，美國在台協會（AIT）及我國總統府、外交部都相當低調。不過AIT則建議記者詢問共和黨籍聯邦參議員柯寧辦公室相關細節。

柯寧是共和黨著名的友台參議員，日前在美國聯邦參議院與參議院外交委員會共和黨籍副主席里契一起提出「台灣威懾法（Taiwan Deterrence Act）」草案，旨在「增強跨台海威攝與鞏固台灣防禦中國侵略和脅迫的能力」。

根據當時新聞稿，「台灣威懾法」提案者為里契、克雷波（Mike Crapo）、柯寧、海格提（Bill Hagerty）、羅姆尼（Mitt Romney）與盧比歐（MarcoRubio），清一色為共和黨籍。

里契在新聞稿指出，「台灣的防務對整個印太地區的未來和平與安全至關重要。這項立法授權對台灣一年20億美元的『外國軍事融資（Foreign Military Financing）』，但不是一張空白支票，這筆資金取決於台灣承諾進一步推進蔡英文總統支持的建立可靠防禦倡議。」

里契表示，「我期待跟我在國會的同僚、行政部門與台灣就我們在印太共享的切身利益合作。」

里契等參議員提出的「台灣威懾法」授權對台灣一年20億美元的「外國軍事融資」，以台灣達到一定前提為條件；另修訂「武器出口管制法（Arms Export Control Act）」，以更適當促進對台轉移武器；要求每年評估台灣推動的對中國可靠防務戰略。