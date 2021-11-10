兩岸艦艇海峽對峙 國防報告書揭海軍子儀艦阻共艦突襲

國防部昨日發布110年國防報告書，內容不但披露海龍、海虎潛艦有定期「南沙定期偵巡戰術對抗操演」外，也披露2018年起共艦開始首度偵巡台灣海峽，書中紀錄配備雄二、雄三反艦飛彈的海軍成功級子儀軍艦監控接近海峽中線的共艦，對敵艦可能採取的猝然突襲行動採取因應作為。

110年國防報告書記載年度國軍楷模獲獎者事蹟，其中介紹得主海軍256戰隊海龍軍艦艦長王國民上校績效時，披露他帶領該艦執行「海空軍飛彈射擊訓練」、「獵鯨操演」、「南沙定期偵巡戰術對抗操演」、「戰備偵巡任務暨海強反潛對抗操演」等任務，成效卓著。

書中人物速寫同時記載，海軍子儀軍艦戰系長劉為銓少校自述，當共艦接近海峽中線海域時，透過艦上的監偵系統可立即掌握其動向，並對敵艦可能採取的猝然突襲行動採取預應作為。

子儀軍艦隸屬146艦隊，負責淡澎海偵任務。艦長劉哲文上校在書中表示，該艦平時負責作戰偵巡，在「不引發事端、不升高衝突，不怯敵、不示弱」的原則下，巡弋海疆、捍衛國家主權；一旦戰備狀況提升時，子儀軍艦就如同艦徽上勇猛慓悍的「雲豹」，堅守制海防線，使敵人不敢跨越雷池。

子儀軍艦擔任戰情資訊圖示蒐集、研判、管制和發布的雷達上士鍾明昌說，成功級艦反應敏捷，機動性強，大大小小的演訓無役不與，所以有「海上計程車」的綽號。