國軍「戰備任務訓練」實兵演練 戰甲車拂曉出營
國軍各作戰區部隊今天實施第四季「戰備任務訓練」實兵演練，進入戰術位置，實施指揮所演習，戰甲車則進行戰術裝載，出營門實施戰力保存。
陸軍表示，戰備任務訓練實兵演練本週正式展開，各戰區官兵完成精神動員暨立功宣誓後，依序投入戰備裝載及整補作業，待命機動進入戰術位置，展現國軍捍衛家園決心。
透過中華民國陸軍臉書粉專，陸軍司令部披露陸軍333旅、航特部飛訓指揮部、陸軍花東防衛指揮部、馬防部、澎防部等部隊持續投入任務訓練，依狀況想定結合部隊任務，強化應處能力及臨戰效能，外島部隊亦進行實彈射擊訓練。
軍聞社報導，機步333旅配合想定，透過實兵實裝的方式，由營區機動前往目標區，待命實施反擊作戰及狀況應變處置，同時驗證機動期間戰力保存作為。
報導指出，機步333旅下午由營區出發，出動CM11戰車、CM32、CM33、CM34雲豹甲車數十輛，延機動路線迅速前往所望地點，沿途經過鄉鎮、街道，藉由訓練結合戰場景況，讓部隊熟悉地區內的重要目標以及機動路線，強化臨戰能力。
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