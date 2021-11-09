國軍「戰備任務訓練」實兵演練 戰甲車拂曉出營

國軍各作戰區部隊今天實施第四季「戰備任務訓練」實兵演練，進入戰術位置，實施指揮所演習，戰甲車則進行戰術裝載，出營門實施戰力保存。

陸軍表示，戰備任務訓練實兵演練本週正式展開，各戰區官兵完成精神動員暨立功宣誓後，依序投入戰備裝載及整補作業，待命機動進入戰術位置，展現國軍捍衛家園決心。

透過中華民國陸軍臉書粉專，陸軍司令部披露陸軍333旅、航特部飛訓指揮部、陸軍花東防衛指揮部、馬防部、澎防部等部隊持續投入任務訓練，依狀況想定結合部隊任務，強化應處能力及臨戰效能，外島部隊亦進行實彈射擊訓練。

軍聞社報導，機步333旅配合想定，透過實兵實裝的方式，由營區機動前往目標區，待命實施反擊作戰及狀況應變處置，同時驗證機動期間戰力保存作為。