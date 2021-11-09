國軍大批重武裝盡出震撼高屏街頭 吸引眾人爭睹

國軍近日展開夜戰演習，大批CM11戰車、雲豹八輪甲車等重武裝，從萬巒鄉的營區出發，預計在高屏地區進行5天4夜的演練，今天下午部隊車輛行經高屏省道及鄉間道路，畫面震撼吸引沿途民眾目光，不少人搶拍難得畫面，也一睹國軍堅實戰力。

面對共軍頻對台文攻武嚇，為強化戰力，國軍一連在屏東、高雄地區進行5天4夜戰備週演練，這次重點為「戰力防護」；南部第四作戰區戰備任務訓練進入實兵演練的第二天，今天下午模擬戰時戰術機動，包括大批CM11戰車、八輪甲車等各式車輛大舉出動，穿梭在高屏省道及鄉間道路。

南部第四作戰區指出，位於屏東的機步333旅以實兵、實車進行戰術機動演練，因應訓練迅速進入戰力防護位置，實際驗證平日訓練成果和作戰效能。