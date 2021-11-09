【重磅快評】誰最愛夏瀛洲？ 當然是中共與民進黨

曾因為發言「國軍共軍都是中國軍隊」引發爭議的退役上將夏瀛洲，日前在大陸環球時報訪談中表示，解放軍出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。消息傳出，立刻又激起批評。行政院長蘇貞昌在民進黨立委王定宇「作球」配合之下，痛批這是「不肖退將妄發狂言，非常可恥」。對於王定宇主張移送法辦或沒收退俸，蘇貞昌也表示贊同，認為應該用法律加以制裁。

這起風波證明兩件事情：一是許多軍人的確頭腦簡單，擅長把事情愈幫愈忙；更重要的是，對於年過八旬、退伍廿年的退將，世界上真正在乎他的人，只剩下民進黨與國民黨。

防空識別區是「權力」而非「權利」的展現，完全沒有法理基礎，他人是否配合，考量點是彼此拳頭大小。更重要的是，被宣告劃設防空識別區，就代表當地是國際空域，不是任何一國領空，任何航空器當然都可以自由來去。

因此，夏瀛洲說解放軍「完全有權去巡邏」，其實一點也沒錯，但「是在自己的國土上」就顯示，老先生當了半輩子空軍，到晚年居然搞不清防空識別區與領空的差異。至於痛批夏瀛洲的綠營人士，對於防空識別區是否就是領土的問題，也只能如同猛噴情緒性的墨水來轉移話題。

海峽兩岸的執政團隊何嘗不曉得，防空識別區在當今，價值其實早已形同雞肋。尤其我方劃設範圍甚至包括大陸東南各省上空，反映的是政府遷台初期視大陸為「敵占區」，中共空軍實力也還薄弱的時代，早以與如今的國際政治現狀不一樣。

然而，一隻早就無法咬人的老虎標本，對雙方政治人物却都充滿操作人民情緒的價值：大陸方面樂於故意挑戰台灣的防空識別區主張，展現兩岸實力消長今非昔比，也不至於造成直接爆發衝突的風險。台灣方面，政府明知防空識別區本無效力，其他國家軍機也常會進入範圍，却故意高調強調共機「侵犯」，甚至宣稱「防空飛彈追瞄」等乍聽緊張，其實含混的用語。其目的，當然是藉此在民間繼續累積仇中情緒，成為國內選舉無往不利的無限卡。

也因如此，如今在軍中早無影響力、走在街上都沒幾個現役官兵認得的夏瀛洲，却獲得遠超過其真正身分地位的巨大聲量。中共官媒樂於訪問夏瀛洲，希望痛恨民進黨的老將軍，多罵出一些反獨促統的言語，證明「台灣同胞心向祖國」；台灣方面的泛綠政媒陣營，也樂於把八旬老頭的牢騷語言，當成叛國證據來大肆炒作，其目的無非強調：那些反對我們的人，就是對這片土地的忠誠有問題，就該綁到火刑架上去。

現役軍人在權利或義務上，被賦予特殊的規定，確實有其必要性。然而一旦退伍，他（她）就是和其他人一樣的老百姓，法律上的權利與義務，並不比其他人多一點或少一點。終身俸等軍公教人員退休給與，是這些人在選擇工作時，與雇主（政府）之間的約定，而非政府在「打賞」退休人員，可以隨著當朝者的好惡來任意增加或減少。

蘇貞昌表態支持將夏瀛洲移送法辦，問題是目前為止夏瀛洲觸犯了哪一條法律？更進一步說，如果今天某位退將宣稱支持台獨，認為「台灣地位未定」、「中華民國是流亡政府」，應該立刻更改國號。那麼蘇院長或其後繼者，要不要痛罵他可恥，認為必須要用法律來追究他？

夏瀛洲或許多背景類似的人，可能沒想過，他們最痛恨台獨、最無法接受去中國化，然而造成當今台灣充斥所謂「邪說」，一大原因正是因為自己的愚蠢，不斷授人以柄，讓民進黨有源源不決的槍砲可用。對於忙著打公投保衛戰的蔡政府，應該備感及時雨降臨，所以在話題炒作上務須物盡其用。甚至剛被罷免的3Q陳柏惟委員，應該也會感慨：為何事件不早半個月發生？

至於這種在台灣內部狂揪叛徒的作為，是不是正好落入對岸的灰色攻勢，趁機讓台灣內部撕裂更嚴重，更不團結？長遠來看，不管從中華民國或台灣的角度，豈非減損我方的國力？

這種傷害當然存在，但也當然，當今政府對此不會太介意：這一點上，紅綠無疑是一家親。