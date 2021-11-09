影／國軍戰甲車出沒高屏街頭 轟隆隆引擎聲場面震撼

共軍頻對台文攻武嚇，為強化戰力，國軍一連在屏東、高雄地區進行5天4夜戰備週演練，此次重點為「戰力防護」，南部第四作戰區戰備任務訓練進入實兵演練的第二天，今天下午模擬戰時戰術機動，包括大批CM11戰車、八輪甲車等各式車輛大舉出動，穿梭在高屏省道及鄉間道路，轟隆隆作響的引擎聲場面震撼，戰車行進間的巨大履帶聲響與濃煙更是吸引沿途民眾目光，大家紛紛拿出手機捕捉這難得畫面，還不時給予參演官兵比讚加油打氣，更肯定國軍勤訓精練與堅實戰力。

南部第四作戰區表示，位於屏東的機步333旅以實兵、實車進行戰術機動演練，迅速進入戰力防護位置，實際驗證平日訓練成果和作戰效能。在戰備月為期4週訓練中，依序於各週進行「現地偵查」、「圖上兵推」、「現地戰術」及「實兵演練」等程序，而最後的實兵演練操演，各地民眾和軍事迷都有機會親眼目睹戰車、甲車在營區外演練。 面對共軍敵情威脅，國軍第四作戰區今天下午舉行戰備周實兵演練，多輛雲豹甲車行駛在高屏交界的里嶺大橋上場面壯觀。記者劉學聖／攝影 面對共軍敵情威脅，國軍第四作戰區今天下午舉行戰備周實兵演練，多輛雲豹甲車行駛在馬路上場面壯觀。記者劉學聖／攝影 面對共軍敵情威脅，國軍第四作戰區今天下午舉行戰備周實兵演練，多輛甲車行駛在馬路上吸引民眾目光。記者劉學聖／攝影 面對共軍敵情威脅，國軍第四作戰區今天下午舉行戰備周實兵演練，多輛CM11履帶戰車行駛在馬路上吸引民眾目光。記者劉學聖／攝影