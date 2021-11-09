退役上將「共機有權巡邏」論 遭退輔會「嚴肅提醒」

針對「退役上將夏瀛洲發表有關共機擾台是在自己的國土上，也完全有權去巡邏」言論，退輔會今天發出新聞稿表示，退將言論顯非事實，「嚴肅提醒」少數退將，能考量國家立場、國軍榮譽及台灣社會主流民意，避免與中共官媒接觸及謹慎對外發言。

退輔會副主委、發言人李文忠表示，中共軍機出現在台灣西南空域，是我國防空識別區（ADIZ），並非中共領空，我空軍24小時戒備，隨時升空警戒驅離，退將言論顯非事實。

退輔會今天發出新聞稿表示，中共軍機不斷侵擾我國防空識別區之舉措，已引起台灣人民及國際社會反感，且不利台海和平。少數退將個人言論，已淪為北京統戰樣板，有損國軍與榮民忠貞愛國的形象，也傷害人民對國軍的信任。

退輔會「嚴肅提醒」少數退將，能考量國家立場、國軍榮譽及台灣社會主流民意，避免與中共官媒接觸及謹慎對外發言。