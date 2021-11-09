國防報告書揭共軍機艦活動區域 蘇紫雲：連動美日安保

國防部上午發佈110年國防部報告書，國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲表示，從書中內容揭露中共海空機艦活動範圍遠達菲律賓以北，就連動到美日安保條約裡的第六條遠東條款，即謂日本與美國可能協防的區域。

國防部上午舉行記者會公布新年度國防部報告書，席間邀請蘇紫雲與平面設計師張維倫就內容與外觀設計進行評析，張維倫說，她從設計層面評估，110年國防報告書設計、用色、紙材，讓讀者具有立體感，閱讀順暢。

蘇紫雲評析內容表示，共軍對台灰色地帶作戰除共機持續擾台外，也包含認知戰與網路威攝，中華民國國防部對不同樣態威脅，有限國防資源一塊錢要當三塊錢用，必須將資源發揮最大效果。

他進一步指出，中共近年來不斷在台灣周邊海空域進行騷擾，有個意義：中華民國周邊的FIR飛行報區一年有170萬架國際民航班機飛行，每架若以300人平均搭載量計算，就是5億人乘客，中共軍機擾台行動，不僅威脅我國空防安全，也對國際間航空安全造成實質影響。

蘇紫雲分析國防報告書中中共機艦威脅圖表指出，各國目前都加重對共軍軍事擴張警戒，中共海空機艦活動範圍，遠達菲律賓以北，連動到美日安保條約裡的第六條遠東條款，即謂日本與美國可能協防區域是指菲律賓以北區塊。

他從威脅角度來看，國防部面對不止是傳統軍事威脅，也包括認知作戰、假訊息等對我國民心影響。國防部將中共軍機在台海周邊擾台的範圍與頻率呈現出來，希望讓國人理解，我們的國防從不容易，自由並非免費，民主需全民一起守護。

新版國防報告書見到許多新思維，首先是國防戰略，標定國家安全、專業國防、自主國防、人民福址與戰略合作。他認為，這不是文青式語言，而是一系列目標管理。對未來戰場會從勞力密集走向數位密集。