推漫畫版國防報告書 微笑邱國正現身卡通球國

國防部上午發佈110年國防部報告書，除中、英文版本外，並以「守護幸福的36小時」為名推出漫畫版，並由漫畫造型的國防部長邱國正現身在「卡通球國」中向國人推介。

110年國防報告書運用大量漫畫、圖卡，作者漫畫家梁紹先是政戰少校退伍，也曾在國防部心戰大隊服役，對國軍裝備、基地現況有一定了解。

110年國防報告書漫畫版是以「卡通球國」為主題，描述國軍高司與部隊執行戰備、助民任務的卅六小時，含括後備、後勤各式圖卡與各式中共威脅樣態、描述國軍新貌與任務；漫畫版描述有「國軍聯合作戰中心」指揮管制作業概況。

漫畫版裡有「卡通型」的邱國正為專書作推介，漫畫版的邱國正頭大身小，笑容可掬，表示漫畫當中有許多線索，給出的細節說明近手國防諸多事務，看完對國防事務會有更完整的概念。